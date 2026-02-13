Không gian hoa xuân lớn chưa từng có bên hồ Hoàn Kiếm chào xuân Bính Ngọ

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không gian hoa xuân lớn nhất từ trước tới nay sẽ là nơi quy tụ hàng trăm gốc đào, quất quý của miền Bắc.