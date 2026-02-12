Cận Tết, không chỉ có các nhà vườn quanh Hà Nội chào bán các sản phẩm cây cảnh, mà còn nhiều nhà vườn ở xa cũng bỏ công sức mang nhiều loại cây đẹp, giá trị cao xuống Thủ Đô, như cặp “siêu phẩm” đào thất thốn trị giá gần 900 triệu đồng.

Đào thất thốn là một trong những giống đào được nhiều người yêu thích nhờ sắc hồng đỏ thẫm đặc trưng, hoa to, dày cánh, nở khỏe trên những thân cây già hàng chục năm tuổi sần sùi rêu phong. Trên cùng một cây, người chơi có thể chơi cả hoa, lộc, nụ và cả quả. Đặc biệt, khác với đào thường chỉ nở hoa từ những cành nhỏ, nhiều cây đào thất thốn nở hoa "ngang" từ những trụ gốc xù xì vậy nên đào Thất Thốn có giá trị cao hơn so với các loại đào khác, trung bình từ khoảng 5 triệu đến hàng trăm triệu tùy vào kích thước, năm tuổi, hình dáng...