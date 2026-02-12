'Phố thời trang' Hà Nội đông nghịt người, xe máy đỗ tràn 3 hàng dưới lòng đường

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Tại các tuyến đường được ví là "phố thời trang" Hà Nội, lượng người đi sắm Tết lớn tạo nên hàng dài xe máy đỗ thành 3-4 làn dưới lòng đường, giao thông qua lại khó khăn.