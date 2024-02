20h30, lực lượng chức năng bắt đầu quây rào để ngăn phương tiện đi vào các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Theo Công an TP Hà Nội, đơn vị huy động 100% cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, công an xã, phường, thị trấn, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, các tổ công tác 141... nhằm bảo vệ các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố. Ảnh: Đình Hiếu.