Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa thông tin, trong ngày 8/2 (tức 29 Tết) cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 73 người. So với ngày 7/2 giảm 4 người chết, tăng 17 người bị thương.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cảnh sát giao thông (CSGT) công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.540 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21,145 tỷ đồng; tạm giữ 138 ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp, tốc độ 2.254 trường hợp, ma túy 10 trường hợp.

Các cửa ngõ đã thông thoáng

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin, tại Hà Nội, ngay từ đầu giờ chiều 7/2 (tức 28 Tết) một lượng lớn phương tiện di chuyển ra khỏi thành phố khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô bị ùn ứ.

Tại tuyến đường vành đai 3 đoạn từ Big C đến Pháp Vân hướng ra khỏi thành phố đã xảy ra ùn ứ kéo dài dài nhiều km (ước tính khoảng 10km). Nhiều phương tiện đã đi vào làn đường khẩn cấp làm cho giao thông càng thêm hỗn loạn.

Ngày đầu tiên nghỉ Tết, xử phạt 2.457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Việc ùn ứ nghiêm trọng trên tuyến đường Vành đai 3 kéo dài cho đến rạng sáng ngày 8/2 (tức 29 Tết). Từ khoảng 15h ngày 7/2, cửa ngõ phía Tây cũng xuất hiện một số đoạn ùn tắc cục bộ. Các tuyến đường xung quanh ga Hà Nội và các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân ùn ùn đến đón xe để về quê ăn Tết. Tại ga Hà Nội tối 7/2 cũng đông nghẹt khách nhưng ở khu vực ke ga khá thông thoáng do các chuyến tàu được giãn cách xa (từ 30 phút trở lên).

“Ở các bến xe, tuy lượng khách tập trung khá đông khoảng 12.000-15.000 người/ngày/bến (tăng khoảng 300% so với ngày thường), nhưng hành khách cũng không phải chờ quá lâu do các bến đã chủ động tăng cường thêm nhiều phương tiện”, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thông tin.

Tương tự, tại TP.HCM, chiều 7/2 tại ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá đông nhưng các đơn vị đã phân luồng nên không xảy ra tình trạng chen chúc.

Sáng 8/2, trên tất cả các tuyến đường nội đô cũng như cửa ngõ của Thủ đô, TP.HCM các phương tiện di chuyển dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.