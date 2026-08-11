Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 5 năm của Chạy Bộ Vì Rùa Biển - một hành trình khởi đầu từ mong muốn kết nối thể thao với bảo tồn thiên nhiên, rồi từng bước được biến thành những hành động cụ thể qua mỗi mùa giải, mỗi vận động viên, mỗi đối tác và mỗi đóng góp thiết thực cho công tác bảo tồn rùa biển.

Với chủ đề “Final Chapter - Beyond The Finish Line”, Chạy Bộ Vì Rùa Biển 2026 không đặt dấu chấm hết cho những giá trị đã được vun đắp. Thay vào đó, mùa giải thứ 5 trở thành một cột mốc chuyển tiếp - nơi hành trình đã qua được nhìn lại, đồng thời mở ra cơ hội để tinh thần chạy vì thiên nhiên tiếp tục được lan tỏa theo những cách mới.

Côn Đảo - nơi mỗi bước chạy khơi gợi tình yêu với thiên nhiên

Không chỉ là nơi diễn ra giải chạy, Côn Đảo luôn là một phần quan trọng trong bản sắc của Chạy Bộ Vì Rùa Biển. Những cung đường ven biển, nhịp sống yên bình của đảo, những cánh rừng nguyên sinh, bãi cát và mùa rùa biển trở về làm tổ đã tạo nên một trải nghiệm rất riêng cho cộng đồng vận động viên.

Năm 2026, cung đường Chạy Bộ Vì Rùa Biển tiếp tục đưa runner đi qua những cảnh quan tiêu biểu của Côn Đảo, kết nối những tuyến đường ven biển, khu dân cư và các đoạn đường thử thách về sức bền. Bên cạnh việc chinh phục giới hạn bản thân, các vận động viên còn có cơ hội cảm nhận rõ hơn sự hài hòa giữa núi, biển và nhịp sống của hòn đảo - nơi thiên nhiên không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn cần được trân trọng và gìn giữ.

Sau những màn tranh tài đầy nỗ lực, các nhà vô địch của mùa giải lần lượt lộ diện.

Ở cự ly 21km, VĐV Nguyễn Tiến Danh về nhất bảng Nam, trong khi Lê Thị Kim Chi dẫn đầu bảng Nữ. Tại cự ly 10km, vị trí cao nhất thuộc về Lê Văn Chí Công ở bảng Nam và Nguyễn Thị Hiệp ở bảng Nữ. Ở cự ly 5km, Nguyễn Thế Viết Nhân và Khổng Trần Gia Hân lần lượt giành vị trí Nhất Nam và Nhất Nữ.

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, hình ảnh các runner động viên nhau trên đường chạy, cùng tiến về vạch đích và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa biển trời Côn Đảo tiếp tục làm nên tinh thần gắn kết đặc trưng của Chạy Bộ Vì Rùa Biển.

Những giá trị vượt xa vạch đích

Riêng trong năm 2026, Chạy Bộ Vì Rùa Biển tiếp tục đóng góp 100.000.000 đồng cho các hoạt động bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo, nâng tổng số tiền đóng góp trong giai đoạn 2022 - 2026 lên 529.000.000 đồng.

Đằng sau những con số ấy là sự chung tay của nhiều cộng đồng khác nhau - từ vận động viên, cơ quan quản lý, Vườn Quốc gia Côn Đảo, các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông đến lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên và người dân địa phương. Chính sự kết nối ấy đã giúp một giải chạy vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thể thao, để trở thành một cách gần gũi hơn đưa câu chuyện về thiên nhiên và bảo tồn đến với công chúng.

Bà Lê Thị Ngọc Cương - Trưởng Ban Tổ Chức giải chạy chia sẻ: “Chạy Bộ Vì Rùa Biển 2026 là một cột mốc rất đặc biệt với chúng tôi. Sau 5 mùa giải, điều đáng quý nhất không chỉ là số lượng vận động viên hay những thành tích trên đường chạy, mà là việc ngày càng có nhiều người biết đến Côn Đảo, yêu hơn vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây và quan tâm hơn đến hành trình bảo tồn rùa biển.

“Final Chapter - Beyond The Finish Line” với chúng tôi không phải là một dấu chấm hết, mà là thời điểm nhìn lại những giá trị đã được cùng nhau tạo dựng, để từ đó tiếp tục lan tỏa tinh thần sống tích cực, du lịch có trách nhiệm và kết nối cộng đồng theo những cách mới”.

Theo ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo: “Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở những khoản đóng góp cho hoạt động bảo tồn, mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng với các nỗ lực gìn giữ thiên nhiên tại Côn Đảo. Khi du khách và vận động viên hiểu hơn về hệ sinh thái nơi đây, họ cũng trở thành một phần của hành trình bảo tồn. Đó chính là tinh thần của du lịch có trách nhiệm - để mỗi trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc khám phá, mà còn góp phần tạo nên những tác động tích cực cho điểm đến”.

Chạy Bộ Vì Rùa Biển 2026 khép lại một chặng đường 5 năm, nhưng những giá trị được hình thành từ hành trình ấy không dừng lại cùng tiếng còi kết thúc

Từ Côn Đảo, tinh thần “Mỗi bước chạy, vạn dặm xanh” có thể tiếp tục được nối dài trong những lựa chọn rất khác nhau: cách mỗi người khám phá một điểm đến, cách cộng đồng quan tâm đến thiên nhiên, hay cách các doanh nghiệp, đối tác và cá nhân cùng tạo nên những sáng kiến mới có ích cho môi trường và địa phương.

Năm mùa giải là một cột mốc, không phải một giới hạn. Những bước chạy có thể dừng lại ở vạch đích, nhưng tình yêu dành cho Côn Đảo, sự trân trọng với thiên nhiên và những hành động được khơi gợi từ đó vẫn còn nhiều không gian để tiếp tục phát triển - theo những hình thức mới, với những cộng đồng mới và trên những hành trình mới.

Chạy Bộ Vì Rùa Biển - Save Turtles Run 2026 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn AKYN và khách sạn The Secret Côn Đảo tổ chức.

Vĩnh Phú