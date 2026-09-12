Vào lúc 5h30 sáng, thời tiết Hà Nội khoác lên mình sự nhẹ nhàng và mát mẻ khi nhiệt độ duy trì ở mức 26 độ C, mang đến một cảm giác dễ chịu cho người đi đường.

Trong không gian thanh bình của buổi sớm, nhịp sống thủ đô bắt đầu một cách chậm rãi với hình ảnh người dân thong thả tập thể dục quanh Hồ Gươm. Từng dòng xe đạp nối nhau, người chạy bộ, người tập thể dục trên vỉa hè... trong không khí trong lành khi mặt trời bắt đầu ló rạng.

Trong những con ngõ nhỏ, khung cảnh chợ sớm hiện lên đầy màu sắc với những sạp hoa quả, gánh hoa...

Những thức quà mùa thu: cốm xào, xôi cốm... cũng không thể thiếu trong những dịp này. Dọc những con phố: Lý Quốc Sư, Nhà Chung, Nhà Thờ... không khó để bắt gặp những gánh cốm xanh mởn, mát mắt.

Chọn cho mình một quán nhỏ ngay cạnh Nhà thờ Lớn, chị Phan Hoàng Anh (38 tuổi) thưởng thức những món ăn vặt cùng ly cà phê sớm. Chị cho biết: "Mùa thu là mùa tôi thích nhất trong năm, cái cảm giác thu sang luôn không rõ ràng nên phải dậy sớm, ra đường từ tinh mơ mới thấy thu đã về".

Tranh thủ ngày thời tiết mát mẻ, gia đình chị Thanh Hằng đi uống cà phê, thưởng thức không khí chớm thu. “Giao mùa nên thời tiết dễ chịu hẳn, buổi trưa thì nắng nóng hơn nên sáng sớm dễ cảm nhận mùa thu nhất”, chị nói.

Trong tiết trời thu, những món ăn sáng quen thuộc như bát phở nóng hổi hay tô bún thang thanh nhã cùng ly trà đá đầu ngày là điều không thể thiếu.

Khung cảnh yên bình trong khuôn viên công viên Thống Nhất vào buổi sáng sớm.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trong những ngày mùa thu tháng 9.