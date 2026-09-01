Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án thành phần 1-2 đường Vành đai 4 qua địa phận TP Đồng Nai vẫn duy trì hoạt động. Nhiều công nhân và máy móc tăng tốc thi công để kịp tiến độ của dự án trọng điểm.

Đường Vành đai 4 trên địa phận TP Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương với chiều dài hơn 46km, đi qua 9 xã, phường.

Trong đó, dự án thành phần 1-2 đầu tư gần 62km đường gom, đường bên và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh của tuyến.

Sau khi khởi công dự án thành phần 1-2, ban quản lý dự án sẽ tiếp tục cho triển khai các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên.