Những năm qua, 9,6km Quốc lộ 1 (QL1), đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Tây Ninh (nay là đường Lê Khả Phiêu), luôn là nỗi ám ảnh đối với tài xế lẫn người dân.

Là trục “xương sống” độc đạo nối TPHCM với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thế nhưng hạ tầng khu vực này đang phải gồng gánh lượng phương tiện gấp nhiều lần so với thiết kế.

Cầu Bình Điền, điểm nghẽn ùn tắc nhất trên đoạn quốc lộ cửa ngõ phía Tây TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Mặt đường hiện hữu chỉ rộng từ 4-6 làn xe, thường xuyên xuất hiện các "nút thắt cổ chai" nguy hiểm tại khu vực cầu Bình Điền hay các giao lộ lớn như Trần Đại Nghĩa, Bùi Thanh Khiết, Đoàn Nguyễn Tuấn.

Bề mặt tuyến đường đan xen giữa xe tải nặng, xe container và mật độ xe máy dày đặc, tiềm ẩn vô số nguy cơ mất an toàn giao thông. Vào các dịp lễ, Tết hay cao điểm cuối tuần, dòng xe ken đặc nhích từng chút, kéo dài nhiều kilomet đã thành hình ảnh quen thuộc.

Đứng trước yêu cầu cấp thiết về hạ tầng, dự án nâng cấp, mở rộng QL1 lên quy mô mặt cắt ngang 60m (10-12 làn xe) với tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng theo hình thức BOT đã chính thức khởi công vào ngày 29/8.

Trước thời điểm thi công đồng loạt, hàng trăm hộ dân ven đường đã chủ động tháo dỡ mái che, lùi sâu mảng tường nhà để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo UBND TPHCM, để phục vụ cuộc "đại phẫu" này, tổng cộng 1.451 trường hợp bị ảnh hưởng tại 4 địa phương gồm phường Tân Tạo, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh.

Trong thời gian qua, công tác vận động và tiếp nhận bàn giao mặt bằng tại các địa phương diễn ra rất khẩn trương, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân nhằm sớm giao toàn bộ đất sạch cho dự án

Theo quy hoạch chi tiết, tuyến đường Lê Khả Phiêu hiện hữu rộng khoảng 20-25m sẽ được mở rộng lên 60m với quy mô từ 10-12 làn xe. Các nút giao trọng điểm trên tuyến sẽ được đầu tư xây dựng cầu vượt hoặc tổ chức giao cắt khác mức nhằm xóa bỏ các điểm nghẽn giao thông. Tốc độ thiết kế trên trục đường chính đạt 80km/h, trong khi đường song hành hai bên là 60km/h.

Hiện trạng cầu Bình Điền với 6 làn xe (bên trái) và phối cảnh cầu Bình Điền (bên phải)

Với quy mô 6 làn xe hiện hữu, TPHCM sẽ xây mới thêm một đơn nguyên cầu 6 làn xe bên phải, nâng tổng quy mô qua cầu Bình Điền lên 12 làn. Công trình không chỉ giúp xóa "điểm nóng" ùn tắc đường bộ mà còn nâng cao khoảng không thông thuyền, tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy.

Phối cảnh nút giao Bình Thuận. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Bên cạnh mở rộng mặt đường, TPHCM cũng sẽ xây dựng và nâng cấp 4 nút giao liên thông quan trọng, gồm: Kinh Dương Vương, Bình Thuận, Đoàn Nguyễn Tuấn và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ QL1 và đường Kinh Dương Vương sẽ có quy mô 4 làn xe trên QL1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa

Theo UBND TPHCM việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường không chỉ gỡ "nút thắt" hạ tầng mà còn kích hoạt tiềm năng phát triển liên vùng giữa TPHCM và ĐBSCL.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2029, trục huyết mạch này sẽ kết nối trực tiếp với loạt đại lộ và cao tốc trọng điểm như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, đồng thời khơi thông hạ tầng cho cửa ngõ Bến xe Miền Tây.