Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, vận dụng linh hoạt các cơ chế để tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Thời gian qua, kinh tế TPHCM ghi nhận nhiều điểm sáng khi đón hơn 7,9 triệu lượt khách quốc tế, thu hút vốn FDI đạt hơn 10 tỷ USD (đạt 92% kế hoạch), giải ngân đầu tư công đạt 57% kế hoạch vốn - vượt xa cùng kỳ và cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Thành phố cũng đang gấp rút hoàn thiện Quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025–2050 (tầm nhìn 100 năm), đẩy mạnh mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và triển khai chiến dịch "150 ngày đêm" để đưa 1.000 phòng học mới vào phục vụ năm học 2026–2027.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Lãnh đạo TPHCM khẳng định việc vận dụng các nghị quyết Trung ương cùng Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1/10/2026) chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, biết làm để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Bứt phá hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng

Ở lĩnh vực giao thông, TPHCM bắt tay nâng cấp hai tuyến cửa ngõ quan trọng thường xuyên kẹt xe: đoạn quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) dài 5,9km, tổng vốn hơn 20.678 tỷ đồng; đoạn quốc lộ 1 (từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh) dài 9,62km, kinh phí 16.285 tỷ đồng.

Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên 60m, quy mô 10-14 làn xe. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhằm tăng cường liên kết vùng, TPHCM chính thức nhấn nút khởi công siêu dự án đường Vành đai 4 với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc chiến lược này không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc liên tỉnh mà còn mở ra hành lang phát triển bứt phá, rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa tới hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế.

Hai đoạn quan trọng được khởi công đợt này gồm đoạn Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (5.247 tỷ đồng) và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (8.761 tỷ đồng).

Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh

Bên cạnh hạ tầng giao thông, các dự án cải thiện không gian sống và an sinh xã hội cho người dân cũng được triển khai đồng loạt.

Đáng chú ý, dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh, diện tích khoảng 37.740 m²) và Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành, diện tích khoảng 4.350 m²) được thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng.

Dự án hướng tới mục tiêu tái định cư tại chỗ, xây dựng không gian sống xanh, văn minh, khang trang ngay tại trung tâm thành phố và dự kiến hoàn thành năm 2029.

Khu Mả Lạng sẽ được chỉnh trang thành khu đô thị hiện đại. Ảnh: TK

Trong mảng môi trường, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương có tổng vốn 7.211 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách và vốn vay WB) tập trung phát triển toàn diện hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị tại Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An. Công trình sẽ bổ sung công suất xử lý 60.000 m³/ngày, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, công trình nhà ở xã hội tại xã Bình Hưng (trị giá 306 tỷ đồng, cao 18 tầng với 342 căn hộ) và dự án Lê Thành Tân Tạo 2 (trị giá 550 tỷ đồng với 432 căn hộ) cũng đồng loạt được khởi công.

Cùng với các công trình hạ tầng và an sinh xã hội, món quà ý nghĩa nhất dành cho các em học sinh ngay trước thềm năm học mới chính là 3 ngôi trường được khánh thành và đưa vào sử dụng trong đợt này.

Cụ thể, khối nhà C của Trường THPT Marie Curie đã hoàn thành cải tạo khang trang, trong khi hai trường THPT Võ Trường Toản và Trần Văn Giàu được nâng cấp toàn diện.

Những công trình này không chỉ mở ra không gian học tập hiện đại, an toàn cho thế hệ tương lai mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, giúp đường xá thông thoáng, qua đó trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống của người dân.