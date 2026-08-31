Theo quyết định của UBND TPHCM, danh mục quy hoạch gồm một vị trí nhận chìm ngoài khơi biển Vũng Tàu với khối lượng khoảng 13,61 triệu m³ và 7 khu vực tiếp nhận trên bờ với tổng sức chứa khoảng 12,55 triệu m³.

Đối với các vị trí trên bờ, dự án Khu công nghiệp Vạn Thương tại phường Tân Hải có diện tích 387,07ha sẽ tiếp nhận khoảng 8 triệu m³ để san lấp mặt bằng từ năm 2027 hoặc sớm hơn. Khu đất dịch vụ hậu cần cảng tại phường Phước Hòa dự kiến tiếp nhận khoảng 1,6 triệu m³.

Dự án Khu đô thị cù lao Bến Đình rộng 40,45ha có thể chứa khoảng 1,2 triệu m³. Dự án bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân diện tích 39,68ha tiếp nhận khoảng 969.400 m³.

Ngoài ra, khu đất tại phường Phước Thắng tiếp nhận khoảng 470.000m³ để san lấp và trồng cây, dự án Cảng quốc tế SP-PSA giai đoạn 2 rộng 16ha tiếp nhận khoảng 250.000m³, cùng khu đất ruộng do xã Thanh An quản lý tiếp nhận khoảng 60.000m³.

Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thời gian qua gặp vướng mắc nơi tiếp nhận bùn nạo vét. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc thành phố công khai danh mục này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư vốn đang loay hoay tìm nơi đổ bùn đất hợp pháp. Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM từng phản ánh có khoảng 17,2 triệu m³ bùn đất nạo vét từ các công trình do đơn vị phụ trách chưa tìm được nơi chứa.

Tình trạng này khiến nhiều dự án lớn bị chậm tiến độ, điển hình như dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên vướng 4,7 triệu m³, rạch Xuyên Tâm vướng hơn 643.000m³, rạch Xóm Củi vướng 350.000m³ và dự án bờ Bắc kênh Đôi vướng 260.000m³.

Cùng với việc ban hành danh mục, chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị có nhu cầu xả thải phải lập hồ sơ trình UBND TPHCM phê duyệt, trong đó nêu rõ tọa độ, vị trí, khối lượng, tiến độ vận chuyển và kết quả kiểm định chất lượng bùn đất.

Mọi hoạt động thu gom, vận chuyển và đổ bùn chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục về môi trường, tài nguyên và xây dựng. Sở Xây dựng TPHCM chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, giám sát quá trình thực hiện và rà soát, cập nhật danh mục hằng năm.