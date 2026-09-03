Tôi cho rằng, điểm rất quan trọng cần nhận thức là các nghị quyết được Trung ương ban hành tại hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 không phải là những quyết sách riêng lẻ, mà nằm trong một chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ hữu cơ, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, nhằm tạo ra một bước chuyển mới về tư duy phát triển, quản trị và bảo vệ đất nước.

Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt trọng tâm vào việc thay đổi cách thức tạo ra, phân bổ và sử dụng các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao.

Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển tập trung vào nền tảng xã hội, con người, văn hóa, pháp luật và môi trường sống.

Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia lại đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý nguy cơ từ sớm, từ xa.

Cùng với đó là những định hướng lớn về biển, đất đai, môi trường và tổ chức, vận hành hệ thống chính trị.

Nhìn ở tầm chiến lược, tôi cho rằng đây chính là yêu cầu đổi mới đồng bộ. Không thể có mô hình phát triển mới nếu thể chế vẫn theo cách cũ; không thể có tăng trưởng nhanh và bền vững nếu quản trị quốc gia không đổi mới; cũng không thể phát triển bền vững nếu không bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình.