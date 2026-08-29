Hướng về Quốc khánh 2/9, có một hoạt động đang diễn ra trang trọng và đầy ý nghĩa trên khắp cả nước. Đó là việc trao Huy hiệu Đảng cho những đảng viên có 30, 35, 40, 50, thậm chí 60, 70, 80 năm tuổi Đảng.

Hoạt động ấy thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đảng viên đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Quốc khánh là ngày lễ trọng đại, là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, bắt đầu từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chiều 2/9/1945. Và những đảng viên nhận Huy hiệu 40, 50, 60, thậm chí 70, 80 năm tuổi Đảng hôm nay là những người mang trong mình một phần lịch sử của chặng đường ấy.

Trong số hơn 5 triệu đảng viên của cả nước, có người vào Đảng trong chiến tranh, có người trưởng thành trong những năm đất nước còn chia cắt. Có người đi qua thời bao cấp rồi bước vào thời kỳ đổi mới, chứng kiến đất nước chuyển mình và phát triển trong nhiều thập niên.

Khi một người nhận Huy hiệu 40, 50 hay 60 năm tuổi Đảng, điều được ghi nhận không chỉ là quãng thời gian kể từ ngày họ được kết nạp vào Đảng. Đó còn là những năm tháng họ đã sống, làm việc và đi qua những biến động của đất nước.

Tấm Huy hiệu Đảng, vì thế, có thể xem như một dấu mốc của lịch sử được trao cho một con người.

Hàng vạn Huy hiệu được trao trong dịp Quốc khánh tạo nên một hình ảnh rất đặc biệt: lịch sử đất nước không chỉ được kể bằng những sự kiện trọng đại mà còn được nhìn thấy trên mái đầu bạc của những người đã cùng đất nước đi qua bao thăng trầm.

Đó cũng là sự khẳng định về giá trị của lòng trung thành và sự cống hiến lâu dài, bền bỉ của những đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 50 năm, 60 năm, 70 năm tuổi Đảng là lời nhắc rằng những đóng góp cho đất nước không chỉ được đo bằng các chức vụ từng giữ mà còn bằng sự kiên trì sống, làm việc và giữ gìn lý tưởng qua nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử.

Chính vì vậy, việc trao Huy hiệu Đảng cho những đảng viên lâu năm mang một ý nghĩa sâu sắc và nhân văn. Đó là lời khẳng định rằng Đảng không quên những năm tháng mà các đảng viên của mình đã đi qua. Đó cũng là sự tiếp nối giữa các thế hệ đảng viên trong suốt hành trình gần một thế kỷ của Đảng:

“Lớp cha trước, lớp con sau

Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”...

Hãy hình dung, trong những buổi lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, trên bục cao là những đảng viên tóc đã bạc còn phía dưới là những cán bộ, đảng viên trẻ. Giữa họ có thể là khoảng cách của nhiều thế hệ nhưng chính lịch sử đã trở thành sợi dây kết nối họ với nhau.

Những người nhận Huy hiệu 40, 50, 60, 70 năm tuổi Đảng là những “nhân chứng sống” của những thời kỳ mà thế hệ trẻ hôm nay chủ yếu biết qua sách vở.

Họ có thể kể cho thế hệ sau về những ngày mình vào Đảng, về chiến tranh, về những năm tháng đất nước còn nghèo khó, về cách một thế hệ đã sống, chiến đấu, lao động và vượt qua thử thách. Những câu chuyện ấy có khi không có trong sách giáo khoa, nhưng chính vì thế, chúng càng có ý nghĩa đối với những đảng viên trẻ hôm nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành tại TP Hải Phòng. Ảnh: Nhật Bắc

Bởi lịch sử của một đất nước, suy cho cùng, không chỉ được tạo nên bởi những quyết định lớn hay những sự kiện trọng đại được ghi trong sách giáo khoa. Lịch sử ấy còn được làm nên bởi hàng triệu con người bình dị đã dành cả tuổi trẻ, thậm chí gần như cả cuộc đời mình, cho những công việc mà có thể hôm nay không còn ai nhớ tên.

Một thế hệ đã đi gần trọn vẹn hành trình Đổi mới của đất nước

Càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi những tấm Huy hiệu Đảng được trao trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay cũng gợi nhắc về hành trình 40 năm Đổi mới.

40 năm là một khoảng thời gian đủ dài cho một thế hệ trưởng thành, chứng kiến một đất nước đi qua những năm tháng khó khăn, từng bước mở cửa, hội nhập và vươn lên. Những người nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng hôm nay cũng là một thế hệ đã đi gần như trọn vẹn hành trình Đổi mới của đất nước.

Họ đã chứng kiến và trực tiếp đi qua những thay đổi lớn lao ấy: từ những năm tháng khó khăn đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; từ những bước đi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ đến một đất nước hôm nay đang tiếp tục khẳng định vị thế và khát vọng vươn lên.

Thành tựu của Đổi mới không tự nhiên mà có. Đằng sau những quyết sách lớn là hàng triệu con người đã đưa những chủ trương, chính sách vào cuộc sống bằng lao động, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Trong hành trình ấy có phần đóng góp của nhiều thế hệ người Việt Nam, trong đó có đội ngũ đảng viên của thời kỳ Đổi mới.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 chúc mừng đảng viên lão thành Hoàng Minh Khoa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: UBND xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn

Theo quy định hiện hành, đảng viên có đủ các mốc tuổi Đảng và đáp ứng những điều kiện theo quy định sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng. Từ năm 2026, các mốc xét tặng được bổ sung, trong đó có Huy hiệu 35 năm và 95 năm tuổi Đảng.

Nhưng có lẽ, ý nghĩa sâu xa của Huy hiệu Đảng không nằm ở giá trị của một vật phẩm được trao trong buổi lễ. Điều quan trọng hơn là phía sau đó có cả một lời khẳng định: sự trung thành được thử thách qua thời gian; lý tưởng không chỉ được thể hiện trong ngày kết nạp Đảng mà còn được gìn giữ qua nhiều thập niên; sự cống hiến cho đất nước không chỉ nằm ở những khoảnh khắc hào hùng mà còn được tạo nên từ sự bền bỉ trong những công việc thường ngày.

Một thế hệ đảng viên có thể đã rời khỏi những vị trí công tác, nhưng dấu ấn của họ vẫn hiện diện trong diện mạo của đất nước hôm nay.

Trao Huy hiệu Đảng, vì thế, không chỉ là ghi nhận tuổi Đảng của một con người. Đó còn là cách đất nước nhắc nhớ rằng: những người đã tận hiến tuổi trẻ, sức lực và cả cuộc đời mình cho lý tưởng, cho Đảng và cho nhân dân, sẽ không bị lãng quên.