Tham dự Lễ viếng có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành...

Với lòng biết ơn vô hạn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh là dịp để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn giá trị về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

Đoàn đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Cũng trong sáng nay đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội... đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn