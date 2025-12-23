Khuất Văn Khang nói về mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2026

Khuất Văn Khang thừa nhận U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó, song khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới mục tiêu tiến sâu tại VCK U23 châu Á 2026.