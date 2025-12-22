Chiều 22/12, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Đúng như dự đoán, chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng lại toàn bộ các cầu thủ vừa tham dự SEA Games 33, đồng thời gọi thêm 2 cầu thủ nữa là Vỹ Hào và Văn Hà.

Đây là 2 gương mặt bị loại trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33. Cả hai có cơ hội ghi điểm để có mặt trong danh sách chính thức 23 cầu thủ tại VCK U23 châu Á 2026. Trước khi tranh tài tại giải châu Á, HLV Kim Sang Sik loại 2 cầu thủ.

U23 Việt Nam tự tin dự giải châu lục.

Tại giải châu lục sắp tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Theo lịch thi đấu, Đình Bắc và các đồng đội lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1). Mục tiêu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, có một trận giao hữu với U23 Syria tại đây. Ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á.

"Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam gặp đối thủ mạnh. Thông qua các buổi họp phân tích chiến thuật, chúng tôi cải thiện thiếu sót để đá tốt hơn. Trước khi đi SEA Games, các cầu thủ gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan. Họ thể hiện tốt, nên tôi tin U23 Việt Nam chơi ổn ở VCK U23 châu Á 2026", HLV Kim Sang Sik đánh giá.