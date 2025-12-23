Chiều 23/12, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau chiến dịch SEA Games 33, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Thủ quân Khuất Văn Khang cho biết, sẽ lý tưởng hơn nếu có một quãng nghỉ dài, song là những cầu thủ chuyên nghiệp và lịch thi đấu được lên từ trước, anh cùng các đồng đội đều phải nêu cao tinh thần quyết tâm, vượt qua những khó khăn vì màu cờ sắc áo.

"Sau khoảng 2 - 3 ngày nghỉ, chúng tôi trở lại với tinh thần rất thoải mái và hưng phấn, sẵn sàng cho những mục tiêu tiếp theo. Cá nhân tôi cũng rất hạnh phúc và trở về tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời cùng gia đình.

Văn Khang và Đình Bắc là hai trụ cột ở U23 Việt Nam. Ảnh: S.N

Tấm HCV SEA Games 33 mang đến nguồn cảm hứng lớn để các cầu thủ nỗ lực nhiều hơn, tự tin bước vào VCK U23 châu Á 2026", Văn Khang nói.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Theo lịch thi đấu, Đình Bắc và các đồng đội lần lượt chạm trán Jordan (6/1), Kyrgyzstan (9/1) và Saudi Arabia (12/1). Mục tiêu của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.

"Đối thủ của U23 Việt Nam đều là những đội bóng mạnh và đẳng cấp châu lục. Vì vậy, U23 Việt Nam cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn. Chúng tôi nỗ lực đi xa nhất có thể", Văn Khang khẳng định.

Theo kế hoạch, sau 3 buổi tập tại Hà Nội, U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 26/12, có một trận giao hữu với U23 Syria tại đây. Ngày 1/1/2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á.