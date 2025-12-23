Từ SEA Games đến danh sách U23 châu Á

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á mà HLV Kim Sang Sik đưa ra gần như giữ nguyên bộ khung đã vô địch SEA Games, với số lượng điều chỉnh ở mức tối thiểu.

Cụ thể, thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ bổ sung thêm hai cái tên mới là hậu vệ Văn Hà và tiền đạo Vĩ Hào. Những gương mặt từng được kỳ vọng có cơ hội như Quang Kiệt, Trần Thành Trung hay Đinh Xuân Tiến đều không xuất hiện.

HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33

Điều này cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên cao cho sự ổn định, thay vì mở rộng cánh cửa cạnh tranh ngay sau một giải đấu thành công.

Cũng cần nhấn mạnh, đây chưa phải danh sách cuối cùng dự VCK U23 châu Á. Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik sẽ chốt 23 cầu thủ cho U23 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu, đồng nghĩa với việc 2 cái tên trong danh sách hiện tại phải chia tay.

Dù vậy, việc giữ nguyên phần lớn lực lượng từng đăng quang tại SEA Games cho thấy ông Kim muốn tận dụng tối đa sự ăn ý, tinh thần và nền tảng tâm lý đang lên cao của các cầu thủ trẻ, chưa kể thời gian cho VCK U23 châu Á không quá nhiều.

Tuy nhiên, chính sự “ít thay đổi” ấy cũng đặt ra những câu hỏi, khi U23 châu Á là sân chơi có đẳng cấp và cường độ hoàn toàn khác so với đấu trường khu vực.

Có không động lực cạnh tranh?

Xét riêng hai sự bổ sung, quyết định gọi Vĩ Hào được đánh giá là hợp lý, thậm chí cần thiết. Hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 33 dù đông quân số nhưng lại thiếu phương án thực sự phù hợp với cách chơi của HLV Kim Sang Sik.

Quốc Việt và Lê Phát gần như chỉ được sử dụng mang tính “giải pháp tình thế”, số phút ra sân ít ỏi và không để lại dấu ấn rõ nét. Đặc biệt với “vua giải trẻ” một thời Quốc Việt đang khá loay hoay tìm chỗ đứng trong đội hình xuất phát, thi đấu dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Liệu Vĩ Hào có thể trụ lại là câu hỏi

Ở hàng phòng ngự, Văn Hà cũng được xem là phương án bổ sung nhằm tăng chiều sâu, trong bối cảnh U23 Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội tại châu Á. Dù vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở khả năng trụ lại của cả hai sự bổ sung này khi HLV Kim Sang Sik chốt danh sách cuối cùng.

Thực tế cho thấy, trước thềm SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cũng từng bổ sung thêm nhân sự, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại duy nhất Lê Phát, người sau đó cũng chỉ có vài phút xuất hiện trong trận thắng Lào 2-1.

Tiền lệ ấy khiến người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi: liệu đây có phải là “chữa cháy” thực sự, hay chỉ là động tác nhằm tạo động lực cạnh tranh, trước khi bộ khung cũ tiếp tục được lựa chọn?

Câu trả lời cho lựa chọn của HLV Kim Sang Sik chỉ rõ ràng khi danh sách cuối cùng được công bố, nhưng cần hiểu rằng U23 châu Á đòi hỏi nhiều hơn sự ổn định, trong đó cần cả những điều chỉnh mới, chính xác…