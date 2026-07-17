Tài xế lấn làn vượt ẩu ở khúc cua, xe tải mất lái lao xuống mương nước

Camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe tải lấn làn vượt xe tại khúc cua khuất tầm nhìn trên Quốc lộ 12A, dẫn đến mất lái và lao xuống mương thoát nước ven đường.