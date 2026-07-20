Xe buýt mất lái lao xuống sông, hành khách hoảng loạn đập cửa sổ thoát thân

BRAZIL – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe buýt chở khoảng 12 người mất kiểm soát khi đang di chuyển vào bến phà tại cảng São Francisco trước khi lao xuống sông, khiến nhiều hành khách hoảng loạn tìm cách thoát thân.