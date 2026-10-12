NEPAL – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi lũ quét bất ngờ trên sông Budhi Gandaki cuốn trôi hơn 30 ngôi nhà, phá hủy 4 cây cầu và khiến ít nhất 5 người mất tích tại quận Gorkha.