Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn sập cầu, cuốn trôi ô tô cùng tài xế

ẤN ĐỘ - Một trận lũ quét kinh hoàng kéo theo đất đá cuốn sập cây cầu bắc qua khe núi tại huyện Chamoli, bang Uttarakhand, cuốn trôi một ô tô cùng tài xế và khiến nhiều ngôi làng trong khu vực bị chia cắt, giao thông tê liệt.