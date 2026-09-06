Bếp than bất ngờ phát nổ như bom ngay trên bàn ăn khiến hai người bị bỏng

THÁI LAN – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc bếp than bất ngờ phát nổ như bom ngay trên bàn ăn khi hai người đàn ông đang dùng bữa, khiến than nóng bắn tung tóe khắp nơi.