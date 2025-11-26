Kinh tế số đang bước từ “khái niệm” thành động lực tăng trưởng chính của Việt Nam. Từ điều hành công, sản xuất – kinh doanh đến sinh kế người dân, chuyển đổi số mở ra bệ phóng năng suất và cơ hội phát triển đồng đều hơn giữa các vùng miền.

Năm 2024, kinh tế số Việt Nam ước đạt 18,3% GDP, tăng trên 20%/năm – gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2020–2024, tỷ trọng kinh tế số bình quân 12,88%, trong đó kinh tế số lõi 7,99%. Sự khác biệt giữa “ước tính chính sách” và “chuẩn thống kê” là bình thường, nhưng điểm quan trọng là xu hướng đi lên rõ rệt.

Ở tầm quốc tế, Việt Nam tăng 15 bậc, lên hạng 71/193 trong Chỉ số Chính phủ điện tử 2024 của Liên Hợp Quốc, lần đầu vào nhóm “rất cao”. Cải thiện dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nhân lực là nền tảng cho mở rộng kinh tế số.