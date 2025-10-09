Với chủ đề "Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh", sự kiện không chỉ là một ngày hội công nghệ mà là hành động quyết liệt, cụ thể hóa Nghị quyết 57, đặt mục tiêu đưa KH&CN trở thành trụ cột, tạo cú hích chiến lược cho kinh tế số vùng Đông Nam Bộ.

Năm bản lề 2025: Quyết tâm đột phá mô hình tăng trưởng

Đồng Nai, tỉnh công nghiệp hàng đầu phía Nam, đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Techfest 2025 được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài từ 8/10 đến 10/10 với hơn 200 gian hàng và chuỗi hội thảo chuyên đề, là minh chứng cho quyết tâm này.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đã xác định rõ tầm nhìn chiến lược: "Đồng Nai hiện giữ vai trò trung tâm kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nền tảng công nghiệp vững chắc và nguồn vốn FDI lớn. Tuy nhiên, trước bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức, tỉnh không thể phát triển theo mô hình cũ... Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành trụ cột hàng đầu cho tăng trưởng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Sơn nhấn mạnh, năm 2025 là năm bản lề để Đồng Nai triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung vào ba hướng lớn: xây dựng hệ sinh thái KH&CN, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và phát triển hạ tầng số. Mục tiêu cụ thể là đạt GRDP bình quân 10%/năm và thu nhập bình quân đầu người 250 triệu đồng/năm vào năm 2030.

Techfest Đồng Nai 2025 không dừng lại ở sự kiện trưng bày, mà tập trung vào tính "thực chiến" của đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Lê Trường Sơn nêu rõ các mục tiêu hành động: "Techfest Đồng Nai 2025 nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp và sự cộng hưởng lớn nhất cho toàn bộ hệ sinh thái... Tỉnh Đồng Nai chú trọng vào các mục tiêu: Đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) vào sản xuất và đời sống; Tạo ra các cơ hội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), chuyển hóa thảo luận thành hành động và cam kết kinh doanh cụ thể".

Ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Nổi bật tại sự kiện là việc ra mắt Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, cung cấp nguồn lực tài chính quan trọng cho quá trình thương mại hóa. Các sáng kiến nông nghiệp công nghệ cao như máy chẻ thân cây khoai mì tự động hay thiết bị kiểm tra độ chín sầu riêng bằng sóng siêu âm ứng dụng AI đã được giới thiệu, minh chứng cho sự gắn kết hiệu quả giữa nghiên cứu và thực tiễn.

Biến cơ chế thành động lực và vị thế ngọn cờ đầu

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng đột phá, tỉnh Đồng Nai cam kết loại bỏ mọi rào cản hành chính và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất.

Phó Chủ tịch Lê Trường Sơn kêu gọi hành động từ các bên: "Các Sở, ngành cần bắt tay hành động quyết liệt hơn, biến chính sách thành cơ chế, biến cơ chế thành động lực, loại bỏ mọi rào cản hành chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo... Cộng đồng doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư vào KH&CN và chuyển đối số để tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh toàn cầu”.

Đại biểu tham quan gian hàng triển lãm Techfest Đồng Nai 2025

Về vai trò vùng, Techfest Đồng Nai 2025 được đánh giá là sự kiện tiên phong. Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH&CN) nhận định: "Techfest Đồng Nai 2025 là ngọn cờ đầu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam bộ... Đồng Nai có thể trở thành trung tâm sáng tạo mới của phía Nam nếu biết kết hợp giữa truyền thống công nghiệp và sức trẻ của công nghệ."

Đồng thời, ông Đích cũng thông tin, Bộ KH&CN đang khẩn trương hoàn thiện 6 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, dự kiến ban hành trong tháng 10/2025, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho đổi mới sáng tạo trên toàn quốc.

Thông qua Techfest, Đồng Nai đang từng bước củng cố vai trò dẫn dắt và lan tỏa, không chỉ thúc đẩy liên kết trong tỉnh mà còn phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực phía Nam. Việc khuyến khích doanh nghiệp hướng tới tiêu chuẩn ESG và tiếp cận tài chính xanh cho thấy tầm nhìn phát triển bền vững, đặt nền móng vững chắc cho vị thế cửa ngõ công nghệ mới của cả khu vực.

Vĩnh Phú