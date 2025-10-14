Tại Đồng Nai, chính quyền 2 cấp đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Trong đó, cấp xã giữ vai trò “cầu nối” giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế số từ cơ sở.

Đối thoại để cùng hành động

Tại xã Bình Minh, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn không chỉ là dịp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn. Đây được xem là lúc địa phương và các doanh nghiệp bàn giải pháp đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh hòa vào dòng chảy kinh tế số.

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trần Đức Hòa trao đổi ý kiến.

Toàn xã có hơn 5.400 hộ và cơ sở kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực buôn bán hàng hóa, dịch vụ ăn uống, vận tải... Cùng với đó là 6 trang trại chăn nuôi quy mô và 264 hộ nhỏ lẻ, cung ứng mỗi năm hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm. Ngoài ra, hơn 250ha nuôi trồng thủy sản với các loại cá chép, cá trắm, cá mè, cá rô phi… đem lại thu nhập ổn định.

Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trong đó vai trò của cấp xã càng trở nên quan trọng khi trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

“Xã Bình Minh là một trong những địa bàn hoạt động kinh tế sôi động, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động theo cách thức truyền thống. Do đó, chính quyền định hướng các đơn vị chuyển đổi số, thanh toán điện tử đến quảng bá trên nền tảng số”, ông Hòa chia sẻ.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nêu ra những khó khăn về vốn, thị trường, cũng như hạn chế trong kỹ năng số. Đồng thời, lãnh đạo xã và các phòng chuyên môn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn từng trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Dũng - chủ một cơ sở chế biến thực phẩm cho biết, dù các sản phẩm đã đạt chuẩn an toàn, nhưng việc tiêu thụ vẫn chủ yếu gói gọn trong khu vực, chưa tìm được cách tiếp cận nhiều khách hàng mới.

“Chúng tôi muốn đưa sản phẩm vươn xa, nhưng còn hạn chế về quảng bá và tiếp cận công nghệ. Nếu được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số, chắc chắn tạo đầu ra tốt hơn”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

Tương tự, đại diện một cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ cho biết, sản phẩm của cơ sở đều làm bằng gỗ với các mô hình như máy bay, xe hơi, xe mô tô, xe tăng… chủ yếu bán qua trung gian, ít được khách hàng biết đến, vòng xoay vốn chậm.

“Chúng tôi mong được hỗ trợ về kỹ năng quảng bá và bán hàng trực tuyến. Nếu làm được điều đó, sản phẩm có thể tiếp cận khách hàng ngoài tỉnh, thậm chí xuất khẩu”, đại diện cơ sở chia sẻ.

Kinh tế số bắt đầu từ cơ sở

Từ những ý kiến được ghi nhận tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác định mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2025-2030 là “đồng hành cùng doanh nghiệp, từng bước thay đổi nhận thức về kinh tế số”.

Đại diện Viettel giới thiệu các hình thức kinh tế số đến với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Những câu chuyện thực tế từ các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp ở xã Bình Minh cho thấy chuyển đổi số không còn là điều xa lạ. Nếu trước đây, chuyển đổi số là việc của chính quyền, thì nay người dân và doanh nghiệp bắt đầu coi đây là công cụ thiết yếu để phát triển.

Sau buổi đối thoại, UBND xã đã phối hợp với Viettel, VNPT tổ chức buổi hướng dẫn cho các đơn vị trên địa bàn về các giải pháp số trong quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Tại đây, phía VNPT giới thiệu hàng loạt công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý bán hàng, hệ thống chữ ký số, hóa đơn điện tử, máy chủ ảo (Cloud Server), phần mềm kế toán điện tử, cùng các giải pháp thanh toán không tiền mặt. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, doanh nghiệp được thực hành thao tác đăng ký, sử dụng và quản lý dữ liệu trên nền tảng số.

“Chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp địa phương, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ, từng bước làm quen với công nghệ. Khi họ thấy việc số hóa mang lại tiện ích và tiết kiệm chi phí, họ sẽ chủ động hơn trong chuyển đổi”, đại diện VNPT chia sẻ.

Nhân viên VNPT hướng dẫn chủ một cơ sở trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số lan tỏa từ cơ sở. Ông cho rằng, chính quyền xã không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà muốn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được “chạm tay” vào công nghệ, từ đó từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

“Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân và doanh nghiệp hiểu rõ, thấy được lợi ích và biết cách ứng dụng vào công việc hằng ngày. Xã Bình Minh đang từng bước thay đổi và tôi tin rằng điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực”, ông Hòa nhấn mạnh.

Huy Hoàng