Thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử để kết nối, rút ngắn khoảng cách, đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, nông thôn thông minh.

Những phiên livestream giản dị giữa mây núi đại ngàn là một trong nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao Lai Châu, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ kinh tế và từng bước thoát nghèo bền vững.

Trước kia, những mặt hàng nông sản của đồng bào bán cho thương lái hoặc đưa ra chợ thì chỉ bán được số lượng rất ít, nhưng từ khi đồng bào chịu khó học hỏi, được tham gia các lớp tập huấn bán hàng, sản lượng bán ra không chỉ tăng gấp nhiều lần, mà giá trị cũng được giữ ổn định. Công nghệ thông tin đã mở ra hướng đi mới cho người dân, giúp thay đổi tư duy, cách làm và mang lại nguồn thu nhập tốt, thay đổi đời sống bản làng.