Đằng sau hương vị quen thuộc của ly cà phê buổi sáng hay tách trà lài nóng thơm không chỉ là những mùa vụ gieo trồng dài đằng đẵng của người nông dân, hay những chuyến xe chở hàng vượt đèo dốc rời nông trại Cầu Đất. Đó còn là hành trình 5 năm bền bỉ của DalatFarm - thương hiệu Việt với khát vọng đưa những sản vật quê hương lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), lan tỏa trọn vẹn tinh hoa của vùng Cầu Đất, Lâm Đồng đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và vươn mình ra thế giới.

Từ cao nguyên xa xôi đến sàn thương mại điện tử

Ngay từ những ngày đầu, DalatFarm lựa chọn triết lý “Farm To Cup” và “Farm To Table” - trực tiếp đưa nông sản trồng, thu hoạch và chế biến tại Cầu Đất đến người tiêu dùng mà không qua trung gian. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh truyền thống được vận hành qua nhiều thế hệ lại là rào cản lớn: giá thành không cạnh tranh, sản lượng hạn chế và khó tiếp cận đúng tệp khách hàng.

Năm 2020 là cột mốc đánh dấu sự thay đổi của thương hiệu. Đó là khi anh Huy (Người đồng sáng lập DalatFarm) trở về quê hương sau một thời gian du học. Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thị trường TMĐT tại Việt Nam và tiềm năng tăng trưởng của các thương hiệu bán hàng trên Shopee, anh nhận ra đây chính là con đường mới mà DalatFarm phải theo đuổi nếu muốn tiến xa hơn trong tương lai.

Những ngày đầu tiên với TMĐT của DalatFarm không hề dễ dàng. Thách thức thật sự đến từ việc phải xây dựng và liên tục cập nhật gian hàng nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Anh Huy vẫn nhớ như in trong giai đoạn ấy, tất cả đội ngũ phải tham gia đóng gói để đảm bảo đúng quy cách, sau đó chờ đợi để đọc từng phản hồi, đánh giá sản phẩm.

Dẫu có những thách thức ban đầu, song DalatFarm vẫn vững tin với con đường đã chọn. Theo anh Huy, niềm tin của đội ngũ đến từ chất lượng của sản phẩm, và triết lý kinh doanh gắn liền với xu hướng tiêu dùng mới của người Việt.

“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm. Họ thích những sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ nông trại, không qua trung gian. Và đó chính là những gì DalatFarm cung cấp”, anh Huy nói.

Các sản phẩm của DalatFarm đều có nguồn gốc từ chính nông trại của thương hiệu tại Cầu Đất

Nhờ TMĐT, những sản vật của Cầu Đất như trà, cà phê arabica hay hồng treo gió không còn bị giới hạn trong phạm vi địa phương. Người tiêu dùng ở bất kỳ đâu cũng có thể thưởng thức hương vị đúng chuẩn của cao nguyên. Với DalatFarm, giá trị lớn nhất đạt được khi kinh doanh trực tuyến không chỉ nằm ở doanh số, mà là niềm hạnh phúc khi thấy đặc sản quê hương được lan tỏa rộng khắp đến người tiêu dùng cả nước.

“Trái ngọt” sau nửa thập kỷ đồng hành cùng Shopee

Sau khoảng 2 năm mở gian hàng trên Shopee, DalatFarm nhanh chóng gặt hái những kết quả tích cực. Tệp khách hàng được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, thương hiệu cũng từng bước chủ động hơn trong khâu vận chuyển, tối ưu nhân sự...

Theo anh Huy, số lượng đơn hàng trong năm 2025 của DalatFarm đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, các dòng trà và matcha cũng đang được đông đảo người dùng ưa chuộng, trở thành sản phẩm chủ lực bên cạnh cà phê arabica vốn là niềm tự hào của thương hiệu.

DalatFarm đạt những thành quả ấn tượng sau quá trình kinh doanh trên Shopee.

Để duy trì đà tăng trưởng này, DalatFarm liên tục nghiên cứu thị trường và hành vi tiêu dùng, đồng thời tận dụng triệt để hệ thống dữ liệu của sàn để lên kế hoạch kinh doanh và truyền thông phù hợp. Các hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được thương hiệu chú trọng với các chương trình hậu mãi riêng biệt như bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn 24/7…. Đặc biệt, DalatFarm luôn chủ động khai thác những công cụ mới của nền tảng, bắt kịp các xu hướng mới của TMĐT.

Cụ thể, thương hiệu đã chú trọng xây dựng hệ thống nội dung trên Shopee Video với các chủ đề xoay quanh quy trình sản xuất, cách sử dụng, bảo quản sản phẩm và những khoảnh khắc chân thật của đời sống nông trại tại Cầu Đất. Mục đích chính là để người dùng không chỉ khám phá hành trình tạo ra sản phẩm mà còn chốt đơn ngay tại Video nhờ các ưu đãi vận chuyển và voucher tích hợp. Chiến lược này đã đem tới kết quả ấn tượng với số lượng đơn hàng được đặt qua Shopee Video của DalatFarm tăng gấp 2,2 lần kể từ năm 2024.

DalatFarm chú trọng đẩy mạnh xây dựng nội dung trên Shopee Video

Shopee Live cũng được coi là “đòn bẩy” quan trọng, giúp DalatFarm nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dùng và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

“Mỗi ngày DalatFarm thực hiện 5-6 phiên livestream trên Shopee, mỗi phiên kéo dài 1-2 tiếng. Đây được chúng tôi đánh giá là cách thức hiệu quả để kích cầu tiêu dùng khi khách hàng có thể xem trực tiếp cách sử dụng sản phẩm và được tư vấn ngay trong livestream khi có nhu cầu”, anh Huy bổ sung.

Ngoài ra, trong 4 năm vừa qua, DalatFarm đã bán ra hơn 75.400 sản phẩm thông qua các giải pháp tiếp thị liên kết của Shopee, cho thấy khả năng tăng trưởng vượt bậc của thương hiệu khi có kế hoạch bài bản kết hợp cùng công cụ của nền tảng.

Sẵn sàng cho bước tiến dài hơn: Đưa đặc sản Việt vươn ra quốc tế

Không dừng lại ở thị trường nội địa, DalatFarm đang từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế khi tham gia chương trình Bán hàng Toàn cầu (SIP) của Shopee. Mục tiêu năm 2026 của thương hiệu là đẩy mạnh đầu tư vào năng lực sản xuất và kế hoạch truyền thông cho SIP để đưa đặc sản Lâm Đồng đến nhiều quốc gia trong khu vực.

Anh Huy chia sẻ: “Đối với DalatFarm, hành trình hợp tác với Shopee gắn liền với 3 từ Đồng hành - Tin cậy - Cùng phát triển. Shopee luôn nỗ lực cung cấp công cụ, dữ liệu và các giải pháp vận hành cần thiết cho doanh nghiệp. Về phía DalatFarm, chúng tôi không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng kỳ vọng của người mua. Sự kết hợp ăn ý này tạo nên trải nghiệm mua sắm tốt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho thương hiệu và rộng hơn là cộng đồng địa phương”.

Trong dịp 12/12 và cao điểm mua sắm cuối năm, DalatFarm đẩy mạnh kinh doanh các bộ sản phẩm Tết và các combo quà tặng, kết hợp truyền thông đa kênh để thu hút người dùng đặt mua tại gian hàng chính hãng trên Shopee. Đây là thời điểm thương hiệu kỳ vọng bứt phá, đồng thời củng cố vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng.

Các sản phẩm quà tặng sẽ là trọng tâm hướng đến của DalatFarm trong dịp mua sắm cuối năm nay

Nhắn nhủ cho các nhà bán hàng kinh doanh sản phẩm địa phương đang có kế hoạch phát triển trên TMĐT, anh Huy nhấn mạnh: “TMĐT không chỉ là kênh bán hàng, mà còn là cầu nối giúp thương hiệu xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách. Vì vậy, các nhà bán nên đầu tư thời gian và công sức để hiểu người dùng trên sàn, tận dụng tối đa những chương trình hỗ trợ đặc sản địa phương mà Shopee đang triển khai, từ đó phát triển đúng tệp khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm quê hương”.

Thế Định