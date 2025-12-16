Hiện nay, nhiều doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực bán lẻ vẫn đang loay hoay với bài toán chuyển đổi AI khi thiếu một lộ trình rõ ràng, nguồn lực đầu tư còn hạn chế cả về vốn lẫn nhân sự, trong khi mức độ ứng dụng công nghệ chưa đồng đều. Hệ quả là trải nghiệm mua sắm chưa liền mạch, phản hồi chậm và cá nhân hóa thấp, khiến khoảng 70% giỏ hàng trực tuyến bị bỏ lại trước khi hoàn tất thanh toán.

Áp lực càng trầm trọng hơn trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm, khi lượng truy cập và đơn đặt hàng tăng vọt, đòi hỏi hệ thống vận hành và phản hồi khách hàng trong thời gian thực. Đây cũng là thời điểm vàng để các hacker tấn công đòi tiền chuộc hoặc đánh cắp dữ liệu khách hàng. Đây là lúc hầu hết hạn chế nội tại bị phơi bày từ hệ thống quản lý tồn kho không kết nối đến việc chăm sóc khách hàng chậm trễ, thiếu giải pháp đảm bảo kinh doanh ổn định và tự động hoá để trả lời hàng ngàn tương tác cùng lúc.

Ứng dụng AI trở thành lợi thế chiến lược

Trong bối cảnh các thách thức kể trên, AI đang dần chuyển từ vai trò công nghệ hỗ trợ sang trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành bán lẻ toàn cầu. Quy mô thị trường ứng dụng AI trong bán lẻ được dự báo sẽ vượt 138 tỷ USD vào năm 2035, phản ánh tốc độ đầu tư và mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ này.

Mức độ phổ cập của AI thể hiện rõ trong hoạt động thương mại điện tử, khi khoảng 77% các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho biết họ sử dụng AI hằng ngày cho các tác vụ cốt lõi như phân tích dữ liệu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tự động hóa tiếp thị và vận hành chatbot.

Thực tế cho thấy, ứng dụng AI có thể đạt được những cải thiện rõ rệt về hiệu quả. Báo cáo ghi nhận AI giúp giảm chi phí hoạt động từ 10-30%, nâng độ chính xác trong dự báo tồn kho lên tới 95% và cắt giảm tình trạng thiếu hàng khoảng 60%. Những con số này cho thấy AI không chỉ tác động đến hiệu suất nội bộ, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bán lẻ trong môi trường số hóa.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ này không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp đều hưởng lợi đồng đều. Thống kê cho thấy trong khi các “ông lớn” thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh nhanh chóng triển khai AI trên diện rộng, nhiều SMEs vẫn ở giai đoạn thử nghiệm hoặc chỉ dùng ở mức cơ bản do còn nhiều bất cập.

Hướng tới một lộ trình ứng dụng AI hiệu quả

Dù AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, không ít doanh nghiệp vẫn tiếp cận theo xu hướng “chạy theo công nghệ” mà thiếu đánh giá nhu cầu và lộ trình đầu tư rõ ràng, dẫn đến chi phí gia tăng nhưng không hiệu quả. Chuyên gia cho rằng AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được triển khai bài bản và phù hợp với nguồn lực của từng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, nhiều SMEs được khuyến nghị bắt đầu từ các ứng dụng AI có tác động nhanh và dễ đo lường, như chatbot tự động phản hồi khách hàng, hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh hoặc công cụ phân tích hành vi người dùng để tối ưu hoạt động marketing.

Đặc biệt trong bối cảnh mùa cao điểm mua sắm cuối năm và dịp lễ Tết đang tới gần, việc ứng dụng AI có thể giúp doanh nghiệp tìm ra hướng đi mới trong bứt phá doanh thu và tối ưu chi phí vận hành.

