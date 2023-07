Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập TP.HCM 2023 Hôm nay (7/7), Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2023.

Theo một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024 trong ngày 7/7, sớm hơn so với dự kiến.

Như vậy, thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM sớm hơn so với dự kiến 3 ngày. Việc công bố sớm sẽ giúp giải tỏa bớt sự hồi hộp và lo âu của gần 90.000 thí sinh và gia đình.

Năm nay, điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM cao hơn năm trước. Trong đó, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên). Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi.

Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình. Trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Chỉ có môn Toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước. Vì vậy, nhiều người dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng ở một số trường THPT.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi sở công bố điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng vào lớp 10 của mình. Từ đó, học sinh sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi vào lớp 10 và điểm ưu tiên, nếu có. Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Cũng theo Sở, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ nay đến hết ngày 1/8.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhìn nhận đề thi năm nay có phần khả quan hơn năm trước, dù đề môn Toán "cứng" hơn so với môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh, điểm chuẩn sẽ phân hóa rõ hơn. Cụ thể, các trường top trên sẽ có mức điểm chuẩn từ 23 điểm, trường top giữa từ 19 và không có hiện tượng dưới 10 điểm đậu nguyện vọng.

Năm 2022, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân,Trường THPT Gia Định, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phú Nhuận, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trong khi đó, hàng loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn hơn 3 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn các trường trong 5 năm gần đây:

