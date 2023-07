Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập TP.HCM 2023 Hôm nay (7/7), Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2023.

Top 10 trường có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2023 cao nhất tại TP.HCM như sau:

STT Trường NV1 NV2 NV3 1 THPT Nguyễn Thượng Hiền 25,5 25,75 26 2 THPT Trường THPT Gia Định 24,5 24,75 25 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24,25 24,5 24,75 4 THPT Nguyễn Hữu Huân 23,75 24 24,25 5 THPT Bùi Thị Xuân 23,5 24,5 24,75 6 THPT Phú Nhuận 23,5 23,75 24,25 7 THPT Trần Phú 23,5 23,75 24 8 THPT Lê Quý Đôn 23,25 24,25 25 9 THPT Mạc Đĩnh Chi 23,25 23,5 23,75

10 THPT Nguyễn Hữu Cầu 23 23,25 23,75

Năm nay, điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM cao hơn năm trước. Trong đó, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm trở lên). Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, đạt khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi.

Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình. Trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên.

Chỉ có môn Toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước.

Năm 2022, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân,Trường THPT Gia Định, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phú Nhuận, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trong khi đó, hàng loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn hơn 3 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.