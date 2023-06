Cách tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2023 Ngày 20/6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 cho hơn 96.000 thí sinh. Hoàn thành chấm thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã bước đầu thông tin về phổ điểm.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày 24/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Từ ngày 25-29/6, thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp, diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã đăng ký. Sau 16h ngày 29/6, thí sinh không nộp hồ sơ bị trường xoá khỏi danh sách trúng tuyển.

Từ ngày 2-4/7 duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo. Ngày 5/7, các trường THPT có tuyển sinh chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.

Ngày 10/7, Sở công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và danh sách trúng tuyển. Sau khi công bố điểm chuẩn, học sinh TP.HCM sẽ có 20 ngày để làm thủ tục nhập học từ 11/7 đến 1/8.

Ngay sau khi có điểm thi lớp 10, tất cả thí sinh đối chiếu với đáp án chính thức Sở GD-ĐT đã công bố. Mọi thí sinh có thể làm đơn phúc khảo điểm thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại nơi nộp đơn dự thi.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 21-24/6. Cũng trong thời gian này các trường sẽ in giấy báo điểm thi lớp 10 cho thí sinh. Kết quả phúc khảo được công bố ngày 30/6.

Điểm các bài thi sau phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh và được cập nhật lên hệ thống. Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhìn nhận đề thi năm nay có phần khả quan hơn năm trước, dù đề môn Toán "cứng" hơn so với môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh, điểm chuẩn sẽ phân hóa rõ hơn. Cụ thể, các trường top trên sẽ có mức điểm chuẩn từ 23 điểm, trường top giữa từ 19 và không có hiện tượng dưới 10 điểm đậu nguyện vọng.

Năm 2022, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân,Trường THPT Gia Định, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phú Nhuận, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trong khi đó, hàng loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn hơn 3 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn các trường trong 5 năm gần đây:

