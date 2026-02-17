Trong giai đoạn kháng chiến, hệ thống tiền tệ tại Nam Bộ được phát hành với mệnh giá khá đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và lưu thông trong điều kiện chiến tranh. Các mệnh giá thấp gồm 20 xu và 50 xu, chủ yếu xuất hiện từ khoảng năm 1948. Nhóm mệnh giá trung bình gồm 1 đồng, 5 đồng và 20 đồng. Các mệnh giá lớn như 50 đồng và 100 đồng bắt đầu được in với số lượng đáng kể từ giai đoạn 1948 - 1949.

Nhiều mẫu tiền được giới sưu tầm gọi theo hình ảnh tiêu biểu in trên mặt tiền, như tờ 1 đồng “du kích”, 5 đồng “dân quân”, 20 đồng “bộ đội”. Những tên gọi này phản ánh rõ tinh thần kháng chiến và vai trò của các lực lượng tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Giấy bạc Nam Bộ không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tin vào chính quyền kháng chiến. Trong bối cảnh chiến tranh, nhân dân miền Nam ở cả vùng tự do lẫn vùng tạm chiếm đều tìm cách sử dụng và cất giữ các loại giấy bạc kháng chiến như một sự ủng hộ đối với chính quyền cách mạng.

Đến năm 1951, sau khi Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập, hệ thống giấy bạc Tài chính kháng chiến, trong đó có giấy bạc Nam Bộ, từng bước được thay thế bằng một hệ thống tiền tệ thống nhất và hoàn chỉnh hơn.