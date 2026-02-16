Dưới đây là những lời chúc Tết thầy cô bằng tiếng Anh 2026 ý nghĩa nhất.

- Happy New Year 2026 to a truly inspiring teacher. May your days be filled with health and serenity.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới 2026 đến người thầy/cô truyền cảm hứng tuyệt vời. Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh và bình an).

- Thank you for being not only a teacher but also a mentor and role model. Happy New Year 2026!

(Tạm dịch: Cảm ơn thầy/cô không chỉ là người dạy học mà còn là người dìu dắt và tấm gương cho chúng em. Chúc mừng năm mới 2026).

- Wishing you a happy and healthy New Year 2026. Thank you for your guidance and dedication.

(Tạm dịch: Chúc thầy/cô năm mới 2026 hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Cảm ơn thầy/cô vì sự tận tâm và dìu dắt).

- Happy New Year 2026 to a wonderful teacher who has made a lasting impact on our lives.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới 2026 đến người thầy/cô tuyệt vời đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời chúng em).

- Your support has shaped who we are today. Wishing you a wonderful New Year 2026.

(Tạm dịch: Sự nâng đỡ của thầy/cô đã góp phần tạo nên chúng em của hôm nay. Chúc thầy/cô năm mới 2026 thật tuyệt vời).

- To the teachers who guided me with patience, kindness, and unwavering support, I just want to say thank you from the bottom of my heart. May all your New Year’s wishes come true in 2026.

(Tạm dịch: Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những thầy/cô đã dìu dắt em bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và tận tâm. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chúc mọi điều ước năm mới của thầy/cô trở thành hiện thực trong năm 2026).

- Happy New Year! Wishing you peace, happiness and the fulfillment of all your dreams in the New Year. Thank you for being a wonderful mentor.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Chúc thầy/cô bình an, hạnh phúc và có một năm mới thật trọn vẹn. Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người cố vấn tuyệt vời).

- Happy New Year! May this year bring new opportunities for you. I wish you good health, happiness and fulfillment in both your personal and professional lives.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm nay sẽ mang đến cho thầy/cô những cơ hội mới. Em chúc thầy/cô sức khỏe, hạnh phúc và sự viên mãn trong cả cuộc sống cá nhân và công việc).

- To my dear teachers, I carry your lessons with me every day. Wishing you a healthy, joyful and meaningful New Year 2026.

(Tạm dịch: Gửi tới thầy/cô, em luôn mang theo những bài học của thầy/cô mỗi ngày. Chúc thầy/cô năm mới 2026 mạnh khỏe, vui vẻ và thật ý nghĩa).

- Happy New Year! May this year bring you success, happiness and many beautiful moments. Thank you for being an inspiration to us all.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm nay sẽ mang lại cho thầy/cô thành công, hạnh phúc và nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Cảm ơn thầy/cô vì đã là nguồn cảm hứng cho chúng em).