Ngày 8/2, tại Quảng trường Cột mốc quần đảo Trường Sa, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức lễ khởi hành chương trình “Hành trình mùa xuân”, đưa học sinh, sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình năm nay đưa 204 học sinh, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Ký túc xá về quê ăn Tết bằng xe miễn phí, đồng thời hỗ trợ vé xe quay trở lại TPHCM sau Tết – điểm mới lần đầu được triển khai.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai tặng quà cho các em trước khi về Tết.

Trước giờ khởi hành, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các em sinh viên, gửi gắm mong muốn các em đón một cái Tết an toàn, ấm áp bên gia đình và yên tâm quay lại trường tiếp tục học tập.

Đây là năm thứ ba ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình “Hành trình mùa xuân” nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ chi phí đi lại và giúp người học an tâm sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà.

Hành trình đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ 74 vé xe cho học sinh, sinh viên về các địa phương khác.

Hơn 200 sinh viên được xe chở về quê đón Tết.

Huỳnh Minh Quang, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Luật cho biết chuyến xe không chỉ là phương tiện đưa sinh viên về quê mà còn là sự sẻ chia đầy nhân văn trong bối cảnh nhiều gia đình, đặc biệt ở miền Trung, vừa trải qua một năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

“Chuyến xe này giúp chúng em nhận ra rằng mình không đơn độc, và nhà trường thực sự là một mái nhà lớn luôn sẵn sàng nâng đỡ sinh viên”, Quang xúc động chia sẻ.

Sau Tết các em được hỗ trợ quay lại trường học

Là một trong những sinh viên được hỗ trợ, Đỗ Thị Thanh Thảo, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, quê ở Quy Nhơn (Bình Định cũ) cho biết gia đình em bị thiệt hại nặng sau các đợt bão lũ nên từng có ý định ở lại TPHCM làm thêm xuyên Tết để tiết kiệm chi phí.

“Được hỗ trợ vé xe miễn phí giúp em giảm gánh nặng tài chính và có cơ hội sum họp cùng gia đình. Khi báo tin được về quê, mẹ em rất vui và yên tâm”, Thảo nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ĐH Quốc gia TPHCM cùng các đơn vị phối hợp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, với gần 1.700 lượt người được hỗ trợ, tổng nguồn lực khoảng 1,6 tỷ đồng.