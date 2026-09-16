Những ngày đầu tháng 9, khu sản xuất bánh Trung thu do Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Binh đoàn 15 chủ trì trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan Binh đoàn, mỗi người một công việc, nhưng tất cả đều chung một mong muốn là làm ra những chiếc bánh thật chỉn chu để gửi đến các em nhỏ trong dịp Tết đoàn viên.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Binh đoàn 15 tự làm bánh Trung thu để trao tặng trẻ em ở Gia Lai, Quảng Ngãi và phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thay vì lựa chọn những phần quà có sẵn trên thị trường, lần đầu tiên Binh đoàn quyết định tự làm bánh. Ngay sau khi có chủ trương, một số cán bộ, nhân viên được cử đi học công thức, kỹ thuật và quy trình làm bánh. Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cũng được đầu tư, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Từ đầu tháng 9, khu sản xuất bắt đầu duy trì nhịp làm việc liên tục. Công việc tưởng như đơn giản, nhưng để mỗi chiếc bánh hoàn chỉnh đến tay trẻ nhỏ, từng công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Khi đóng khuôn, người thợ phải giữ lực vừa phải để chiếc bánh lên hình đẹp, rõ nét. Đến công đoạn nướng, nhiệt độ và thời gian cũng được theo dõi sát sao để bánh chín đều, không ảnh hưởng đến chất lượng.

Bánh sau khi nướng chín được đưa ra làm nguội. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Những bàn tay vốn quen với công việc của người lính nay lại kiên nhẫn với từng chiếc bánh nhỏ, gửi vào đó sự chăm chút dành cho các em. Với họ, làm bánh không chỉ đơn thuần là một công việc sản xuất, bởi mỗi chiếc bánh hoàn thành sẽ đến với những đứa trẻ vùng biên đang háo hức chờ đón Trung thu.

Bình quân mỗi ngày, khu sản xuất hoàn thành 500-700 chiếc bánh. Khi Trung thu đến gần, Binh đoàn sẽ tăng cường lực lượng, phấn đấu nâng công suất lên khoảng 1.000-1.200 chiếc mỗi ngày để bảo đảm tiến độ.

Theo kế hoạch, gần 20.000 chiếc bánh sẽ được trao tặng con em cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Binh đoàn; con, cháu của già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín, chức sắc tôn giáo; gia đình chính sách và thiếu nhi tại tại 271 thôn, làng gắn bó, kết nghĩa với Binh đoàn trên địa bàn Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Công đoạn đóng gói. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết, việc tự làm bánh Trung thu không chỉ nhằm chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết đoàn viên mà còn là cách đơn vị phát huy nội lực, nâng cao tính chủ động trong công tác bảo đảm hậu cần.

“Điều Binh đoàn hướng tới không chỉ là tự làm ra một sản phẩm phục vụ dịp Trung thu, mà quan trọng hơn là từng bước phát huy năng lực bảo đảm hậu cần tại chỗ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên”, Đại tá Nguyễn Hồng Lam nhấn mạnh.

Bánh được vận chuyển đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức trao tặng cho các em nhỏ nhân dịp tết Trung thu. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo Đại tá Lam, khi chủ động được khâu sản xuất và kiểm soát chất lượng, Binh đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thêm những sản phẩm phù hợp, phục vụ tốt hơn đời sống bộ đội, người lao động và các đối tượng được đơn vị chăm lo.

Một chiếc bánh nhỏ có thể chưa đủ làm nên một mùa Trung thu trọn vẹn, nhưng gần 20.000 chiếc bánh được làm nên từ bàn tay của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Binh đoàn 15 sẽ mang theo những niềm vui giản dị đến với trẻ em vùng biên. Ở đó, tình quân dân được vun đắp không chỉ bằng những điều lớn lao, mà còn từ những việc làm mộc mạc, ấm áp và rất đỗi bình dị.