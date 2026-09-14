Trong thời tiết mát mẻ ngày cuối tuần, phố Hàng Mã thu hút đông đảo người dân và du khách tới vui chơi Trung thu sớm. 20h ngày 13/9, con phố này đã kẹt cứng khi dòng người liên tục đổ về.

Phố đồ chơi Hàng Mã được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao và đồ trang trí. Khung cảnh bắt mắt của con phố này mỗi dịp Trung thu luôn thu hút đông đảo du khách. Ai nấy đều nhích từng bước ngắn rồi dừng ít giây chờ đợi. Việc tiếp cận các cửa hàng ngắm hàng hóa, đồ chơi không hề dễ dàng trong tình cảnh này.

Như một thói quen, năm nào Nguyễn Khánh Linh (30 tuổi, Hà Nội) cũng cùng người yêu ghé phố Hàng Mã dạo chơi. “Mình đến đây vừa để giải trí cuối tuần, vừa để ôn lại những kỉ niệm trước khi hai chúng mình kết hôn”, Linh chia sẻ

Đông đảo du khách thích thú check-in với cảnh sắc lung linh trên con phố. Lần đầu đến với phố Hàng Mã dịp Trung thu, Bùi Thị Ngọc Trâm (18 tuổi, Quảng Trị) mong muốn chụp được những bức ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội. “Dù rất đẹp nhưng ở đây đông quá, mình phải cố vì chưa có được bức ảnh ưng ý”, Trâm bộc bạch

Thời tiết Hà Nội mát mẻ, dễ chịu, nhiều gia đình cũng đưa các em nhỏ đến đây vui chơi. Nụ cười thích thú hiện lên trên gương mặt những nhóc tỳ khi được bố mẹ mua trống, súng thổi bong bóng, đèn Trung thu...

Dù đã muộn, dòng người đổ về con phố này vẫn đông nghẹt.