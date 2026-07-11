Lũ cuốn trôi trại nuôi rắn, gần 900 con thoát ra ngoài, có cả hổ mang độc

TRUNG QUỐC – Khoảng 900 con rắn, trong đó có cả rắn hổ mang độc, đã sổng khỏi một trang trại sau khi lũ cuốn trôi cơ sở nuôi ở Quảng Tây. Sự việc làm dấy lên lo ngại rắn phát tán ra khu vực dân cư, khiến người dân không khỏi hoang mang.