Thót tim cảnh xe tải, xe khách tranh nhau vượt ẩu tại khúc cua trên đèo

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông thót tim khi xe tải và xe khách tranh nhau vượt xe, cùng lấn sang làn đường ngược chiều tại khúc cua khuất tầm nhìn trên đèo, suýt gây va chạm trực diện với ô tô lưu thông theo chiều ngược lại.