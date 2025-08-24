Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Lần đầu tiên, hơn 30 máy bay quân sự gồm tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, L-39NG, máy bay vận tải C-295, C212, trực thăng... họp luyện trên bầu trời Quảng trường Ba Đình.