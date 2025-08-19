Người dân đội mưa, thức xuyên đêm chờ dàn khí tài tiến vào trung tâm Hà Nội

Tối ngày 18/8, dàn phương tiện, khí tài quân sự đã di chuyển từ Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội, sẵn sàng cho lễ diễu binh 2/9.