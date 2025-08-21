logo website

Thứ Năm, 21/08/2025 - 13:57

Xem dàn trực thăng, vận tải cơ lần đầu bay huấn luyện trên Quảng trường Ba Đình

Trưa ngày 21/8, dàn máy bay trực thăng, vận tải lần đầu bay huấn luyện trên Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho màn bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

