- Sau 7 năm bén duyên với công việc MC, Khánh Vy thấy bản thân có sự thay đổi như thế nào?

Tôi nghĩ mình vẫn có sự nhiệt huyết như ngày đầu, sẵn sàng nhận việc. Với bất kỳ cơ hội nào được mọi người giao, tôi sẽ luôn luôn làm hết sức.

Tôi cũng biết mình cần cải thiện gì, rèn luyện gì và đâu là kỹ năng nên có khi đi làm. Tôi cũng gom góp được một số mối quan hệ trong thời gian làm việc. Mỗi thứ đều sẽ tăng một chút.

Khi dẫn chương trình, tôi là người thiên hướng tình cảm nên hay bỏ cảm xúc bản thân vào công việc. Nhưng hiện tại, tôi học cách tiết chế cảm xúc được nhiều hơn. Tôi cũng học được cách lắng nghe khán giả bởi họ rất công tâm và khách quan. Tôi rất chịu khó đọc những bình luận góp ý của khán giả để cải thiện bản thân. Trước kia, tôi không dám đọc vì sợ chê nhưng bây giờ tôi thấy đọc ý kiến khán giả là một phần trách nhiệm.

Tôi chỉ cảm thấy có một sự thay đổi không tích cực lắm đó là sức khỏe không được như trước. Trước đây tôi có thể làm ngày làm đêm nhưng hiện tại tôi không còn được như tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nữa.

- Khoảng 2 năm trước, bạn mới dẫn Đường lên đỉnh Olympia và bị so sánh với đàn chị đi trước nhưng hiện tại lại được khán giả ghi nhận, đó là cả một quá trình nỗ lực như thế nào của Khánh Vy?

Tôi mới dẫn Đường lên đỉnh Olympia được gần 2 năm. Có một điều tôi rất quý trọng ở anh Huy – bạn dẫn Olympia của tôi. Đó là khi tôi dẫn, anh sẽ không cắt ngang nhưng sau đó góp ý để tôi nhớ lâu hơn. Những phần dặn dò của các anh chị trong ê-kíp giống như dặn em gái trong gia đình. Mọi người luôn muốn giúp đỡ lẫn nhau nên tôi thấy mình may mắn khi nhận được vai trò này.

Việc bị so sánh với các chị dẫn Olympia trước là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với tôi, được so sánh với chị Diệp Chi hay chị Tùng Chi – những thần tượng của tôi là một điều hạnh phúc và may mắn. Hiện tại, tôi vẫn luôn đặt ra câu hỏi làm sao để làm được như các chị và thấy chưa đạt được những gì mình mong muốn.

- Nhắc tới Khánh Vy, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình tượng một cô gái thông minh, xinh xắn và hài hước, lạc quan. Gọi Khánh Vy là thế hệ Gen Z tiêu biểu có gây áp lực cho bạn?

Gen Z chúng tôi có rất nhiều bạn có nhiều thế mạnh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Tôi chỉ là một trong những người mạnh ở mảng của mình. Tôi làm truyền thông, truyền hình nên sẽ có cơ hội được mọi người biết tới nhiều hơn. Nhưng nói mình là tiêu biểu thì tôi không dám nhận bởi xung quanh có nhiều người giỏi. Khi được mọi người động viên và công nhận, tôi có thêm động lực để làm chứ không nghĩ đó là áp lực.

- Đang là người bình thường và được nhiều người biết đến khi còn rất trẻ, cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào?

Tôi thấy việc mình làm truyền thông, truyền hình và được nhiều người biết tới khiến tôi có thêm nhiều bạn bè, mối quan hệ. Tính tôi khá quảng giao nên đi đâu gặp ai cũng như gặp lâu lắm rồi. Mọi người không nghĩ tôi là một người nổi tiếng mà chỉ là một người bạn, người em, người chị truyền cảm hứng cho nhau. Tôi là một người hướng ngoại 100% nên chỉ cần gặp mọi người là vui vẻ rồi.

- Ngoài những người rất yêu thích bạn chắc hẳn sẽ có những người không ưa?

Thực sự trước kia tôi cũng hay nghĩ và buồn nhiều nhưng giờ thấy mỗi người có một quan điểm khác nhau. Tôi phải chấp nhận việc không thể bắt tất cả mọi người yêu thích mình được. Khi chúng ta đi ăn còn có món thích, món không thì việc làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể. Nhưng tôi tự dặn mình phải tỉnh táo trong việc tiếp nhận những ý kiến như vậy. Nếu những góp ý của họ là đúng mình phải lắng nghe.

- Môi trường VTV nhiều áp lực cạnh tranh mà lại bạn lại là một trong số những người trẻ có nhiều thành công ở vai trò này, Vy nghĩ mình may mắn hay do năng lực và sự cố gắng của bản thân mà có?

Tôi luôn nghĩ trong bất cứ việc gì mình làm được đều là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn chứ không thể do một mình mình làm được. Bất kể điều gì tôi làm được đều có bóng dáng giúp đỡ của rất nhiều người ngoài sự cố gắng của bản thân.

Có những ngày đi làm, tôi có thể thấy vui cả ngày khi chào ai đó và được vui vẻ chào lại hoặc cảm thấy không vui khi bắt gặp một không khí căng thẳng. Nên tôi thấy mọi thứ xung quanh rất quan trọng.

- Khánh Vy sắp dẫn chương trình chung với nhà báo Lại Văn Sâm - một hình tượng được nhiều người yêu mến nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm việc chung, bạn có lo lắng không?

Đó là chương trình Có hẹn cùng thanh xuân – một hành trình rong ruổi của những người bạn lớn tuổi, nghệ sĩ gạo cội như chú Lại Văn Sâm, cô Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy… Các cô chú sẽ phải trải qua những thử thách của chương trình, cùng chơi với nhau. Tôi sẽ như một người cháu trong gia đình đưa các cô chú đi khám phá những thử thách.

Khi được ê-kíp gọi điện mời tham gia, tôi rất vui và muốn được làm. Tôi không nghĩ có ngày được làm việc chung với những nghệ sĩ cây đa cây đề như vậy. Tôi học hỏi được nhiều lắm, sức làm việc của cô chú còn hơn cả người trẻ. Họ rất trách nhiệm, hết mình 100%, không bao giờ than phiền.

Bất kỳ chương trình nào được giao tôi cũng sẽ làm hết sức. Đây là cơ hội để tôi làm dày chuyên môn và kinh nghiệm của mình hơn. Tôi thấy ngoài chuyên môn, con người, bản thân mình cũng cải thiện tốt hơn. Họ như bố mẹ, khiến tôi hiểu được sự gắn kết giữa các thế hệ.

Đôi khi tôi bận rộn quá không dành thời gian cho ông bà bố mẹ. Sau chương trình, tôi muốn có thời gian cho họ nhiều hơn và muốn bố mẹ, người thân được trải nghiệm nhiều như những cô chú trong chương trình.

- Với bạn, MC Lại Văn Sâm là một hình tượng như thế nào và bạn đã học được những gì quý giá từ ông?

Tôi chưa từng dám nghĩ sẽ được gặp và làm việc cùng nhà báo Lại Văn Sâm. Lần đầu tiên gặp bác Sâm, tôi đã run, hồi hộp tới nỗi chảy mồ hôi ướt hết áo. Nhưng tôi quá bất ngờ vì bác Sâm vô cùng thân thiện và gần gũi. Bác Sâm là một trong những người có nhiều năng lượng nhất mà tôi biết. Bác lúc nào cũng vui vẻ, hài hước và cực kỳ hoạt ngôn.

Bác Sâm từng dặn tôi không được mắc bệnh “sao”, phải tỉnh táo trước những cám dỗ. Bác nói nếu tôi tự cao tự đại sẽ đạp đổ hết những gì đã làm được trước đó. Bác mong tôi luôn là một Khánh Vy vui vẻ, nhiệt huyết.

- Nhiều người nổi tiếng dễ bị ''ảo tưởng sức mạnh'', đã có khi nào bạn gặp cảm giác tương tự?

Có nhưng rất may mắn tôi nhận được bài học đó từ sớm, trước khi làm ngành này. Cụ thể khi tôi học lớp 9, tôi nghĩ mình học tiếng Anh là số 1 rồi nên khi tham gia cuộc thi của thành phố không ôn vì nghĩ chắc chắn sẽ đỗ. Nhưng sau đó, tôi trượt. Đó là cú sốc đầu đời nên tôi rất nhớ. Đến bây giờ, không bao giờ tôi dám như vậy nữa.

- Khánh Vy có lẽ rất bận, một ngày làm việc căng thẳng nhất của bạn sẽ là như thế nào?

Tôi thích được đi làm từ sáng tới tối muộn và thích cảm giác về nhà nằm dài trên giường sau một ngày như thế. Cảm giác đó thích hơn nhiều việc nằm dài một ngày không làm gì. Tôi thích cảm giác bận rộn.

Tôi là người làm công việc sáng tạo nội dung, MC, bên cạnh việc quay sẽ là người trực tiếp dựng và sản xuất video của mình. Những lúc ngồi sửa video là những lúc tôi căng thẳng nhất. Tôi thường xuyên thiếu ngủ và hay ngủ gật. Hầu như ngày nào cũng vậy, 2-3h sáng tôi mới ngủ. Nhưng chỉ cần có máy quay là tôi có năng lượng.

- Công việc bận rộn nhưng Khánh Vy lúc nào cũng giữ một năng lượng vô cùng tích cực, bí quyết là gì vậy?

Tôi may mắn vì được làm việc mình thích nên cảm giác rất sướng, dù mệt nhưng vẫn đáng. Có hôm tôi đi làm về mệt mỏi quá nên kêu với bố. Nhưng bố nói rằng, được đi làm là phước của mình, không phải ai cũng có được. Đã có những ngày tôi không đi làm và thấy rất tệ. Nên tôi thích lao động, cái mệt của công việc sướng hơn việc không có gì để làm. Tôi tái tạo năng lượng thông qua giao tiếp, bằng cách được gặp gỡ, giao lưu với người khác.

- Hẳn sẽ có những giây phút bạn thấy mệt mỏi, bạn xả stress bằng cách nào khi hiếm hoi đi du lịch với người thân, bạn bè?

Tôi có một đặc điểm là ngày nào cũng tập thể dục ở nhà. Đó là một cách để tôn trọng công việc, để có sức bền làm việc. Tôi có thú vui đi ra ngoài ăn với mẹ và chị gái, cả nhà. Tôi cũng có 5 đứa cháu nên cũng xả được stress khi chơi với các cháu.

- Ở trong môi trường nhiều người nổi tiếng, bạn có coi trọng đồ hiệu?

Thu nhập của tôi bình thường lắm, đủ ăn đủ mặc thôi. Tôi mặc đồ giản dị lắm. Trước kia, tôi cũng đầu tư mua túi hàng hiệu nhưng không dùng đến. Lúc đó, do nội lực của mình chưa nhiều, tôi nghĩ giá trị của mình nằm ở những chiếc túi ấy nên cần phải có. Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng như những thứ khác và không khiến tôi vui nhiều. Thậm chí, tôi còn thấy chúng không tiện ích lắm.

- Hiện tại, Khánh Vy tự chủ được về kinh tế, thậm chí còn đón bố mẹ lên Hà Nội sinh sống với mình. Mục tiêu tới năm 30 tuổi của bạn là gì?

Năm nay tôi 24 tuổi. Trước kia, tôi nghĩ khoảng 25 tuổi tôi sẽ lấy chồng. Khi càng lớn tuổi con số đó càng bị đẩy xa hơn. Hiện tại, tôi nghĩ mọi thứ tùy duyên. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ là người học tập trọn đời, theo đuổi giáo dục trọn đời nên với bất kỳ thay đổi nào, tôi cũng sẽ đáp ứng được với sự thay đổi đó. Tôi cũng bị sợ nói trước bước không qua nên cứ làm mỗi khi có cơ hội thôi.

Tôi nghĩ điều quan trọng, mỗi ngày không ngừng nâng cao nội lực, cơ hội sẽ đến và thay đổi trong tương lai.

- Một cô gái xinh đẹp, thông minh lại giỏi giang tự chủ, một chàng trai như thế nào sẽ khiến Khánh Vy cảm nắng?

Tôi nghĩ đó là người sẽ cùng tôi làm cho nhau tốt hơn. Hai người có hai cuộc sống muôn màu, hỗ trợ nhau chứ không xoay quanh cuộc sống của đối phương.

Tôi chưa bao giờ có cảm xúc với người đẹp trai. Gu của tôi toàn những người ngoại hình vừa vừa, thậm chí không đẹp lắm. Tôi thích những người giỏi chuyên môn, có chỗ đứng trong công việc. Người ấy phải rất yêu thương Vy, tử tế qua cách đối xử với gia đình họ và những người xung quanh. Người ấy cũng phải khiến tôi yên tâm, có cảm giác bao bọc, chở che.

- Đàn ông nhiều người không thích phụ nữ quá giỏi giang, bạn có sợ khó có người yêu?

Tôi nghĩ mình không thể so sánh khả năng bay của con cá với khả năng bơi của con chim được. Mỗi người có một thế mạnh riêng nên việc người này, người kia giỏi là rất vô cùng. Mình cũng có rất nhiều vai trò trong cuộc sống, là một người con, sau này có thể là một người mẹ, người vợ, người bạn… Nhiệm vụ của mình là phải biết hoàn thành vai trò và luôn đối đãi với người trong nhà một cách tôn trọng nhất, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Quan điểm các anh sợ các chị giỏi quá là do các anh không yêu các chị đủ nhiều thôi vì khi đã yêu thì người phụ nữ làm gì trong mắt các anh cũng là giỏi, là đẹp chứ. Tôi nghĩ, quan trọng vẫn là phải chọn người yêu mình. Tôi cũng có đi học vài khóa tình yêu nhưng chưa có cơ hội thực hành.

- Hiện tại, bạn xác định sẽ đi theo con đường MC đến khi nào?

Rất khó để nói cụ thể mình sẽ như thế nào trong một khoảng thời gian như nào. Sau này, tôi nghĩ mình muốn học cao hơn nữa để làm trong lĩnh vực giáo dục. Đó là mục tiêu mà tôi muốn làm trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin học bổng nước ngoài học thạc sĩ. Nhưng sau đó, tôi có cơ hội được dẫn Olympia nên dù đỗ vẫn phải tạm dừng ước mơ du học để hoàn thiện vai trò MC.

Nhiều người hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy nhưng tôi chỉ nghĩ, mọi người đã tin tưởng, giao trọng trách mình không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ dở.

Tôi cũng biết cơ hội dẫn Đường lên đỉnh Olympia quý giá như thế nào với mình. Đó có thể là cơ hội chỉ đến 1 lần. Quyết định nào cũng khiến mình nuối tiếc. Tôi ra đi hay ở lại cũng vậy. Khi đã quyết điều gì tôi đều biết nó có hai mặt nên sẽ thuận theo quyết định của mình mà không thấy hối hận.

Trong tương lai gần, nếu đủ điều kiện thuận lợi, tôi sẽ cố gắng xin học bổng. Nếu không, tôi sẽ đi làm gom tiền tự bỏ vốn đi học.

