MC Khánh Vy sinh năm 1999, nổi tiếng với biệt danh "Hot girl nói 7 thứ tiếng", MC truyền hình, người sáng tạo nội dung (content creator)... Ở tuổi 24, ngoài sự nổi tiếng là một MC song ngữ, cô sở hữu nhiều tài sản đáng mơ ước so với các bạn đồng trang lứa.

Được yêu mến nhờ sự thông minh, Khánh Vy còn có thành tích học vấn nổi bật. Mới đây, cô chia sẻ đã đậu học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh.

Năm 2020, MC Khánh Vy đã nộp đơn xin 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục nộp đơn xin học bổng chính phủ vào 1 năm sau và may mắn đã được học bổng toàn phần.

MC Khánh Vy

Khánh Vy từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nổi tiếng. Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đỗ 4 trường gồm: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

Ngoài dấu ấn học tập gây chú ý, Khánh Vy có nhiều thành tích ngoại khóa ấn tượng như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ...

Sau khi ra trường, Khánh Vy gắn bó với công việc MC và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. MC 24 tuổi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình về ngoại ngữ như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Khánh Vy càng gây chú ý khi trở thành MC chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ tháng 9/2021.

Minh Thư