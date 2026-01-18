Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân.