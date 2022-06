Cụ thể, ở bài 7 môn Tiếng Anh, Sở GD-ĐT đưa ra đáp án như sau:

37. How long have you been learning English?

=> When did you start/begin learning/to learn English?

38.The students spent ten minutes at the station waiting for their bus.

=> It took the students ten (10) minute to wait for the bus.

39. My uncle will send for a mechanic to fix his car tomorrow.

=> My uncle will have his car fixed (by a mechanic) tomorow .

40. “What about teaching the children how to cope with an emergency” said Mrs Thu.

=> Mrs Thu suggested that the children (should) be taugh how to cope with an emergency.

Ở phần này, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh đạt 0,25 điểm. Thí sinh sắp xếp sai vị trí, viết sai cấu trúc: không cho điểm. Thí sinh viết sai chính tả ảnh hưởng nghiêm trọng ý nghĩa câu: không cho điểm. Thí sinh viết sai chính tả, thiếu dấu câu nhưng không ảnh hưởng ý nghĩa câu: không trừ điểm.

Hướng dẫn chấm thi gây tranh cãi của Sở GD-ĐT TP.HCM

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố hướng dẫn chấm thi này đã có nhiều ý kiến phản hồi. Một giáo viên dạy Tiếng Anh tại TP.HCM cho biết ông phản đối hướng dẫn chấm như vậy.

Theo giáo viên này, nếu áp dụng hướng dẫn chấm của Sở thì "một học sinh cẩn thận, chỉn chu, nghiêm túc không sai cũng sẽ bằng điểm với một học sinh cẩu thả, sai sót. Cụ thể ở đây, nếu một học sinh cẩn thận làm đúng 4 câu thì được 1 điểm và 1 thí sinh viết sai một câu trong 4 câu hoặc thậm chí viết sai chính tả cả 4 câu vẫn được 1 điểm như vậy là không công bằng, đây là sự nhân văn không cần thiết".

Một giáo viên Tiếng Anh bày tỏ quan điểm về hướng dẫn chấm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM

Một giảng viên đại học cũng bày tỏ "Dù không ảnh hưởng đọc hiểu, nhưng khi viết sai chính tả, sai dấu câu thì phải trừ điểm vì nó gây khó chịu cho người đọc và cũng cho thấy giới hạn về năng lực của thí sinh.

Trong các kỳ thi quốc tế như IELTS hay Cambridge, thí sinh sai chính tả vẫn mất điểm. Lẽ ra Sở GD-ĐT không nên ra hướng dẫn như này".

Anh Nguyễn Nam, một phụ huynh có con tham gia kỳ thi năm nay cũng không đồng tình với cách chấm điểm này. Theo anh Nam, dù sai chính tả thì vẫn có thể hiểu được nhưng rõ ràng đó vẫn là lỗi sai, mà đã sai thì phải trừ điểm.

"Tôi sẽ không vui kể cả trong trường hợp con tôi làm sai nhưng vẫn không bị trừ điểm như thế này. Bởi vì theo tôi, nếu không trừ sẽ dần hình thành cho học sinh nếp, nếp học qua loa đại khái. Còn những học sinh đang cẩn thận tỉ mỉ để học đúng viết đúng cũng sẽ dần cảm thấy việc đó không quá cần thiết vì sai tí có sao đâu. Vậy nên đây dù là việc nhỏ nhưng sẽ có ảnh hưởng lâu dài về sau" - phụ huynh này bày tỏ quan điểm.



Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay vì mỗi một câu là 0,25 điểm là mức điểm nhỏ nhất. Hơn nữa, đây là môn ngôn ngữ, nếu sai một lỗi chính tả, hay dấu câu nhưng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.

""Trong trường hợp các em viết bất cẩn, viết nhanh thiếu nét (1 lỗi) nhưng đúng nghĩa thì vẫn sẽ cho điểm. Tuy nhiên nếu mắc 2 lỗi trong 1 câu thì sẽ không cho điểm"" - ông Minh thông tin.

Lê Huyền - Phương Chi