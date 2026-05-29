Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng nay 29/5, buổi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, số thí sinh có mặt là 123.467/124.082 (đạt tỷ lệ 99,5%); vắng 615 thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT, số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi có thể xác định đi học nghề, học trường tư thục,...

Tổng cộng có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 17.803/17.816, đạt tỷ lệ 99.93%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế.

Thí sinh học quy chế và làm thủ tục thi lớp 10 Hà Nội sáng 29/5. Ảnh: Phạm Hải.

Năm nay, Hà Nội tổ chức 224 điểm thi với 5.300 phòng thi lớp 10 công lập không chuyên, 385 phòng thi dự phòng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi; mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...), việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...