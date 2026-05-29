Hóa ra, ngôi trường chị đưa con tới nằm cách điểm thi chính thức (Trường THPT Xuân Phương - Nam Từ Liêm) chỉ vài trăm mét, trên một tuyến phố song song. Khi vào trong trường, nữ sinh mới phát hiện mình đến nhầm địa điểm.

Hoảng hốt chạy ra cổng tìm mẹ nhưng không thấy, em phải mượn điện thoại của một phụ huynh để gọi. Không liên lạc được, cô bé càng lo lắng hơn khi thời gian phát đề của môn thi thứ hai đang đến gần. May mắn, một phụ huynh khác đã chở em tới đúng điểm thi kịp giờ.

"Hôm đó chỉ cần chậm vài phút thôi là con có thể không được dự thi môn đó và không đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ", chị Yến kể.

Nữ phụ huynh cho biết chị vốn không rành đường xá. Buổi thi đầu tiên đưa con đi, chị cẩn thận dò đường từ sớm. Đến buổi sau, nghĩ mình đã nhớ nên chủ quan và dẫn tới sự cố.

May mắn, kỳ thi diễn ra suôn sẻ và con gái chị đạt kết quả như mong muốn. Tuy vậy, đây vẫn là bài học khiến chị nhớ mãi về sự cẩn trọng trong những thời điểm quan trọng.

Giám thị hỗ trợ thí sinh kiểm tra thẻ dự thi, thông tin căn cước công dân và các vật dụng được phép mang vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Giảng Võ, Hà Nội) sáng 29/5. Ảnh: Thạch Thảo

Không chỉ nhầm điểm thi, nhiều phụ huynh từng chứng kiến những tình huống "thót tim" khác.

Anh Lộc (Cầu Giấy, Hà Nội) nhớ lại hình ảnh một nữ sinh bật khóc ngay trước cổng trường khi phát hiện quên giấy tờ dự thi. Bố mẹ em đã rời đi sau khi đưa con tới điểm thi. Nhờ sự hỗ trợ của các phụ huynh xung quanh và đội tiếp sức mùa thi, em mới bình tĩnh tìm cách xử lý.

Trong các hội nhóm phụ huynh, những ngày cận thi, không ít người cũng chia sẻ tâm trạng lo lắng. Có người băn khoăn về quãng đường tới điểm thi quá xa, có người sợ tắc đường, đến muộn hoặc sức khỏe của con bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng.

"Mình đi thi đại học ngày trước còn không lo bằng bây giờ ngóng con thi vào lớp 10", một phụ huynh chia sẻ.

Vì sao những sai sót đơn giản vẫn xảy ra?

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc học sinh hoặc phụ huynh quên giấy tờ, nhầm địa điểm hay xử lý lúng túng trước các sự cố phát sinh là hiện tượng tâm lý khá phổ biến trong những kỳ thi quan trọng.

"Khi chịu áp lực lớn, não bộ phải xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc, từ việc ôn tập, chuẩn bị vật dụng, sắp xếp lịch trình đến những lo lắng về kết quả thi. Điều này khiến con người dễ bỏ sót những việc tưởng như rất đơn giản", ông Hà giải thích.

Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan và hành động theo quán tính cũng có thể dẫn tới sai sót. Chẳng hạn, phụ huynh hoặc học sinh quen đi theo một lộ trình hằng ngày nên vô thức di chuyển tới địa điểm quen thuộc thay vì điểm thi thực tế.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quang Trung - Đống Đa trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Theo chuyên gia, để hạn chế rủi ro, thí sinh và gia đình nên lập kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm, phương tiện di chuyển và các vật dụng cần mang theo từ trước ngày thi. Việc cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thư giãn cũng giúp tăng khả năng tập trung và ghi nhớ.

Phụ huynh cũng không nên vô tình tạo áp lực cho con trước kỳ thi. Sự căng thẳng không chỉ đến từ những lời nhắc nhở hay kỳ vọng quá mức, mà còn có thể thể hiện qua ánh mắt lo lắng, nét mặt căng thẳng hay những tiếng thở dài của cha mẹ. Khi cảm nhận áp lực từ gia đình, học sinh dễ mất bình tĩnh, giảm khả năng tập trung và dễ mắc những sai sót không đáng có.

Trong trường hợp phát sinh sự cố, học sinh cần bình tĩnh tìm kiếm sự hỗ trợ từ cán bộ coi thi, lực lượng tiếp sức mùa thi hoặc người lớn xung quanh thay vì hoảng loạn.

Những quy định thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, nếu quên hoặc làm mất phiếu báo dự thi, thí sinh vẫn có thể được xem xét dự thi sau khi thực hiện các thủ tục xác nhận theo hướng dẫn của hội đồng thi.

Tuy nhiên, một lỗi khác có thể khiến thí sinh mất quyền dự thi là đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài. Khi đó, thí sinh sẽ không được vào phòng thi đối với buổi thi đó.

Đáng lưu ý, để đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh phải tham dự đầy đủ ba bài thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Vì vậy, việc bỏ lỡ một môn thi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội xét tuyển.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng khuyến cáo thí sinh đọc kỹ quy chế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết, tuyệt đối không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi, đồng thời chủ động đến điểm thi sớm để tránh các sự cố do thời tiết hoặc giao thông.

Bởi đôi khi, một phút chủ quan hay một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến cũng có thể khiến nhiều tháng ôn luyện đứng trước nguy cơ trở nên vô nghĩa.