Mỹ Đình có thể mưa trong trận đấu U23 Việt Nam-U23 Thái Lan

Sáng nay (22/5), Hà Nội đã có mưa, mưa rào.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng quý như vàng ở phút 111 đưa U23 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: VNN

Tại Mỹ Đình - nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, vào khoảng thời gian từ 18h-23h tối nay (khoảng thời gian diễn ra trận đấu) thì xác suất có mưa là 50-70%, nhiệt độ từ 24-26 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến 24/5 có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, một số nơi có mưa rất to với lượng mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm đợt như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa giông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 23/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hương Quỳnh