Nam sinh mê tiếng Anh và tinh thần tự học

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đồng Nai ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật, trong đó Lê Gia Vinh (lớp 9/5, Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom) là một trong 5 thí sinh có điểm cao nhất vào lớp chuyên Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Lê Gia Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Ảnh: Q.H

Không chỉ đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10, Vinh còn được biết đến là học sinh có năng lực toàn diện, từng đảm nhiệm vai trò “Chủ tịch Quốc hội” trong phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Vinh cho biết, kết quả đạt được là sự kết hợp giữa quá trình học tập và niềm yêu thích đặc biệt với môn Tiếng Anh.

“Tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là công cụ giúp em tiếp cận tri thức, mở rộng hiểu biết về thế giới. Em dành nhiều thời gian luyện nghe, đọc tài liệu nước ngoài và tham gia các cuộc thi để rèn kỹ năng”, Vinh nói.

Nam sinh này rất đam mê môn Tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Anh

Trong những năm học THCS, Vinh liên tục đạt thành tích cao ở môn Tiếng Anh, đặc biệt tại cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE). Năm học 2023-2024, em giành giải Nhì cấp tỉnh. Năm học 2024-2025, Vinh đạt giải Nhất cấp địa phương và giải Khuyến khích cấp quốc gia. Đến năm học 2025-2026, em tiếp tục giành giải Nhất cấp trường, giải Ba cấp cơ sở và giải Khuyến khích cấp quốc gia.

“Em không đặt áp lực phải đạt giải cao mà cố gắng từng ngày để tiến bộ. Mỗi lần thi là một lần em học được thêm nhiều điều mới, từ đó hoàn thiện bản thân”, Vinh chia sẻ.

Trong quá trình học, Vinh thường xuyên được mẹ hỗ trợ, động viên tinh thần. Ảnh: Hoàng Anh

Chị Trần Thị Quỳnh, mẹ của Vinh, cho biết từ nhỏ em đã rất tự giác trong học tập. Gia đình chị không thúc ép mà chủ yếu tạo môi trường thuận lợi để con phát triển.

“Vinh rất chủ động trong việc học, đặc biệt là học ngoại ngữ. Con thường xuyên xem các chương trình bằng tiếng Anh, đọc sách và tự tìm tài liệu. Gia đình chỉ định hướng và động viên, còn việc học là do con tự sắp xếp”, chị Quỳnh nói.

Theo chị, điều khiến gia đình tự hào không chỉ là thành tích học tập mà còn là sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của Vinh khi tham gia các hoạt động tập thể.

“Khi thấy con đứng trước nhiều người, điều hành phiên họp giả định, tôi thật sự xúc động vì sự trưởng thành của con”, chị nói.

Từ học sinh toàn diện đến cánh cửa trường chuyên

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Gia Vinh đạt tổng điểm 42,95. Trong đó, môn Toán đạt 9 điểm, Tiếng Anh 10 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm và môn chuyên đạt 7,6 điểm. Kết quả này giúp Vinh nằm trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất vào lớp chuyên Tiếng Anh của trường.

Vinh cùng bố mẹ xem lại thành tích em từng đạt. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Vinh, kết quả đạt được là thành quả của quá trình học tập, rèn luyện của bản thân với phương pháp tự học là chính, không phụ thuộc vào việc học thêm.

Đánh giá về học trò, cô Hoàng Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho biết, Vinh là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường, hội tụ đầy đủ yếu tố của một học sinh toàn diện.

“Vinh không chỉ học giỏi mà còn rất năng động, tự tin và có khả năng lãnh đạo. Em luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của địa phương. Đặc biệt, khả năng ngoại ngữ của em rất nổi trội, thể hiện qua các kỳ thi và quá trình học tập”, cô Giang nhận xét.

Theo cô, thành tích của Vinh là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của bản thân học sinh, sự đồng hành của gia đình và định hướng của nhà trường.

“Nhà trường kỳ vọng em sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là học sinh tiêu biểu trong thời đại mới”, cô Giang chia sẻ.